Опрос показал отношение американцев к отправке войск на Украину
Половина американцев выступает против отправки войск США на Украину
© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Половина американцев выступают против отправки войск США на Украину в качестве возможных гарантий безопасности для Киева, следует из опроса, проведённого Квиннипэкским университетом.
По результатам опроса, 50% респондентов выступают против отправки американских наземных войск в составе так называемых миротворческих сил на Украину. Свою поддержку этой идее выразили 40% опрошенных американцев.
Соседи Украины рвут отношения с Зеленским
Вчера, 08:00
Опрос проводился с 21 по 25 августа среди более 1,2 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,4 процентных пункта.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Украинизация Европы пошла на новый виток
Вчера, 08:00