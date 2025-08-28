Рейтинг@Mail.ru
Приморскому экс-депутату предъявили обвинение в похищении женщины - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/pokhischenie-2038038078.html
Приморскому экс-депутату предъявили обвинение в похищении женщины
Приморскому экс-депутату предъявили обвинение в похищении женщины - РИА Новости, 28.08.2025
Приморскому экс-депутату предъявили обвинение в похищении женщины
Следователи в Приморье предъявили экс-депутату регионального заксобрания Руслану Маноконову и его соучастникам обвинение в хулиганстве и похищении супруги... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T11:17:00+03:00
2025-08-28T11:17:00+03:00
происшествия
уссурийск
россия
ливадия
приморский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье предъявили экс-депутату регионального заксобрания Руслану Маноконову и его соучастникам обвинение в хулиганстве и похищении супруги мужчины, с которым у них произошел конфликт, сообщили в региональном СУСК РФ. Во вторник региональное СУСК сообщило, что Маноконова с соучастниками задержали по подозрению в хулиганстве и похищении жены мужчины, с которым у них произошел конфликт. По версии следствия, в ночь на 3 августа у кафе в микрорайоне Находки Ливадия обвиняемые устроили драку, житель Уссурийска был избит. Вооружившись ножом, он ранил одного из нападавших в ногу и уехал со своей супругой. Спустя некоторое время обвиняемые, инициировав ДТП, остановили машину жителя Уссурийска и продолжили его избивать. Мужчине удалось скрыться, и фигуранты похитили его супругу, чтобы узнать, где их обидчик. Женщину удерживали в автомобиле, пока ей не удалось сбежать. Возбуждено уголовное дело по факту похищения и хулиганских действий. В четверг суд заключил бывшего парламентария под стражу. На видео в Telegram-канале прокуратуры было видно, что Маноконов передвигается на костылях, одна его нога зафиксирована. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости о том, что в конфликте в Ливадии ножом был ранен именно бывший депутат. "Все фигуранты взяты под стражу. Предъявлено обвинение", - сообщили журналистам в СУСК. В прокуратуре Приморья уточнили, что под стражу взяты еще три фигуранта. В надзорном ведомстве РИА Новости добавили, что обвинение предъявлено всем четверым. Маноконов – бывший депутат законодательного собрания Приморья. В октябре 2018 года Фрунзенский районный суд во Владивостоке приговорил его к четырем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по статье "Мошенничество при получении выплат". Помощника депутата Евгения Терлового суд приговорил по той же статье к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей. По данным суда, депутату и его помощнику перечислили из бюджета края компенсации более чем на 1 миллион рублей за наём квартиры, где Маноконов не проживал. Недавно Приморский краевой суд смягчил депутату наказание до трех лет девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 450 тысяч рублей. Ущерб бюджету возмещен. Приговор вступил в силу. В конце февраля 2019 года краевые депутаты прекратили полномочия регионального парламентария.
https://ria.ru/20250828/primore-2037996153.html
https://ria.ru/20250828/zhitel-2038013102.html
уссурийск
россия
ливадия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уссурийск, россия, ливадия, приморский краевой суд
Происшествия, Уссурийск, Россия, Ливадия, Приморский краевой суд
Приморскому экс-депутату предъявили обвинение в похищении женщины

СК в Приморье обвинил экс-депутата заксобрания Маноконову в похищении женщины

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье предъявили экс-депутату регионального заксобрания Руслану Маноконову и его соучастникам обвинение в хулиганстве и похищении супруги мужчины, с которым у них произошел конфликт, сообщили в региональном СУСК РФ.
Во вторник региональное СУСК сообщило, что Маноконова с соучастниками задержали по подозрению в хулиганстве и похищении жены мужчины, с которым у них произошел конфликт. По версии следствия, в ночь на 3 августа у кафе в микрорайоне Находки Ливадия обвиняемые устроили драку, житель Уссурийска был избит. Вооружившись ножом, он ранил одного из нападавших в ногу и уехал со своей супругой. Спустя некоторое время обвиняемые, инициировав ДТП, остановили машину жителя Уссурийска и продолжили его избивать. Мужчине удалось скрыться, и фигуранты похитили его супругу, чтобы узнать, где их обидчик. Женщину удерживали в автомобиле, пока ей не удалось сбежать. Возбуждено уголовное дело по факту похищения и хулиганских действий. В четверг суд заключил бывшего парламентария под стражу. На видео в Telegram-канале прокуратуры было видно, что Маноконов передвигается на костылях, одна его нога зафиксирована. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости о том, что в конфликте в Ливадии ножом был ранен именно бывший депутат.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Экс-депутата заксобрания Приморья арестовали по делу о похищении женщины
Вчера, 05:40
"Все фигуранты взяты под стражу. Предъявлено обвинение", - сообщили журналистам в СУСК.
В прокуратуре Приморья уточнили, что под стражу взяты еще три фигуранта. В надзорном ведомстве РИА Новости добавили, что обвинение предъявлено всем четверым.
Маноконов – бывший депутат законодательного собрания Приморья. В октябре 2018 года Фрунзенский районный суд во Владивостоке приговорил его к четырем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по статье "Мошенничество при получении выплат". Помощника депутата Евгения Терлового суд приговорил по той же статье к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей.
По данным суда, депутату и его помощнику перечислили из бюджета края компенсации более чем на 1 миллион рублей за наём квартиры, где Маноконов не проживал. Недавно Приморский краевой суд смягчил депутату наказание до трех лет девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 450 тысяч рублей. Ущерб бюджету возмещен. Приговор вступил в силу. В конце февраля 2019 года краевые депутаты прекратили полномочия регионального парламентария.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Житель Омска зарезал соседа из-за замечания
Вчера, 09:09
 
ПроисшествияУссурийскРоссияЛивадияПриморский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала