Приморскому экс-депутату предъявили обвинение в похищении женщины
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье предъявили экс-депутату регионального заксобрания Руслану Маноконову и его соучастникам обвинение в хулиганстве и похищении супруги мужчины, с которым у них произошел конфликт, сообщили в региональном СУСК РФ.
Во вторник региональное СУСК сообщило, что Маноконова с соучастниками задержали по подозрению в хулиганстве и похищении жены мужчины, с которым у них произошел конфликт. По версии следствия, в ночь на 3 августа у кафе в микрорайоне Находки Ливадия обвиняемые устроили драку, житель Уссурийска был избит. Вооружившись ножом, он ранил одного из нападавших в ногу и уехал со своей супругой. Спустя некоторое время обвиняемые, инициировав ДТП, остановили машину жителя Уссурийска и продолжили его избивать. Мужчине удалось скрыться, и фигуранты похитили его супругу, чтобы узнать, где их обидчик. Женщину удерживали в автомобиле, пока ей не удалось сбежать. Возбуждено уголовное дело по факту похищения и хулиганских действий. В четверг суд заключил бывшего парламентария под стражу. На видео в Telegram-канале прокуратуры было видно, что Маноконов передвигается на костылях, одна его нога зафиксирована. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости о том, что в конфликте в Ливадии ножом был ранен именно бывший депутат.
"Все фигуранты взяты под стражу. Предъявлено обвинение", - сообщили журналистам в СУСК.
В прокуратуре Приморья уточнили, что под стражу взяты еще три фигуранта. В надзорном ведомстве РИА Новости добавили, что обвинение предъявлено всем четверым.
Маноконов – бывший депутат законодательного собрания Приморья. В октябре 2018 года Фрунзенский районный суд во Владивостоке приговорил его к четырем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по статье "Мошенничество при получении выплат". Помощника депутата Евгения Терлового суд приговорил по той же статье к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей.
По данным суда, депутату и его помощнику перечислили из бюджета края компенсации более чем на 1 миллион рублей за наём квартиры, где Маноконов не проживал. Недавно Приморский краевой суд смягчил депутату наказание до трех лет девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 450 тысяч рублей. Ущерб бюджету возмещен. Приговор вступил в силу. В конце февраля 2019 года краевые депутаты прекратили полномочия регионального парламентария.
