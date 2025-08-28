Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области задерживаются поезда из-за падения БПЛА
08:00 28.08.2025 (обновлено: 09:10 28.08.2025)
В Самарской области задерживаются поезда из-за падения БПЛА
В Самарской области задерживаются поезда из-за падения БПЛА
В Самарской области задерживаются поезда из-за падения БПЛА
Шесть пассажирских поездов и четыре электрички задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА около станции Кряж, сообщила пресс-служба Куйбышевской...
происшествия
самарская область
россия
куйбышевская железная дорога
вооруженные силы украины
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Шесть пассажирских поездов и четыре электрички задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА около станции Кряж, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги в Telegram-канале.&quot;Максимальное время задержки — 2 часа 14 минут. Три пригородных поезда отменены&quot;, — говорится в заявлении.Пресс-служба отметила, что работники железной дороги делают все возможное для устранения отставания поездов.Утром Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили 102 беспилотных летательных аппарата. Из них 21 дрон пришелся на Самарскую область.В ответ на атаки ВСУ российская армия использует высокоточное вооружение воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
самарская область
россия
происшествия, самарская область, россия, куйбышевская железная дорога, вооруженные силы украины
Происшествия, Самарская область, Россия, Куйбышевская железная дорога, Вооруженные силы Украины
В Самарской области задерживаются поезда из-за падения БПЛА

Под Самарой из-за падения БПЛА задерживаются шесть поездов и четыре электрички

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Шесть пассажирских поездов и четыре электрички задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА около станции Кряж, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги в Telegram-канале.
«

"Максимальное время задержки — 2 часа 14 минут. Три пригородных поезда отменены", — говорится в заявлении.

Пресс-служба отметила, что работники железной дороги делают все возможное для устранения отставания поездов.
Утром Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили 102 беспилотных летательных аппарата. Из них 21 дрон пришелся на Самарскую область.
В ответ на атаки ВСУ российская армия использует высокоточное вооружение воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
