2025-08-28T08:59:00+03:00
2025-08-28T08:59:00+03:00
2025-08-28T08:59:00+03:00
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подполковник ВСУ Виктор Олейник ликвидирован в населенном пункте Великая Чернечина Сумской области, 110 отдельная механизированная бригада, где он служил, в третий раз выводится с сумского направления на восполнение потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В населенном пункте Великая Чернечина Сумской области в результате удара по командному пункту 110 отдельной механизированной ликвидирован подполковник ВСУ Олейник Виктор Владимирович 29.10.1968 г.р. из г. Затока Одесской области", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что Олейник окончил Вольское высшее военное училище тыла и "какое-то время чтил советское прошлое и память о Великой Отечественной войне". "Что сподвигло подполковника идти воевать за бандеровцев - остается неясным. Предположительно, Олейник проходил службу на должности зампотыла (заместителя командира по тылу и снабжению - ред.) 110 бригады ВСУ", - сказал представитель силовых структур. Он добавил, что в настоящий момент 110 отдельная механизированная бригада выводится с сумского направления на восполнение потерь. "Это уже третий участок фронта, откуда данная бригада с позором убывает в тыловые районы. До этого она несла тяжелые потери в Авдеевке и Великой Новоселовке, однако удержать эти населенные пункты так и не смогла", - сказал собеседник агентства.
