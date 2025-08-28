Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/podpolkovnik-2038012036.html
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ - РИА Новости, 28.08.2025
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ
Подполковник ВСУ Виктор Олейник ликвидирован в населенном пункте Великая Чернечина Сумской области, 110 отдельная механизированная бригада, где он служил, в... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T08:59:00+03:00
2025-08-28T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
авдеевка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769868_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_4ce5666eec09982197fa5a0adf5ca645.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подполковник ВСУ Виктор Олейник ликвидирован в населенном пункте Великая Чернечина Сумской области, 110 отдельная механизированная бригада, где он служил, в третий раз выводится с сумского направления на восполнение потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В населенном пункте Великая Чернечина Сумской области в результате удара по командному пункту 110 отдельной механизированной ликвидирован подполковник ВСУ Олейник Виктор Владимирович 29.10.1968 г.р. из г. Затока Одесской области", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что Олейник окончил Вольское высшее военное училище тыла и "какое-то время чтил советское прошлое и память о Великой Отечественной войне". "Что сподвигло подполковника идти воевать за бандеровцев - остается неясным. Предположительно, Олейник проходил службу на должности зампотыла (заместителя командира по тылу и снабжению - ред.) 110 бригады ВСУ", - сказал представитель силовых структур. Он добавил, что в настоящий момент 110 отдельная механизированная бригада выводится с сумского направления на восполнение потерь. "Это уже третий участок фронта, откуда данная бригада с позором убывает в тыловые районы. До этого она несла тяжелые потери в Авдеевке и Великой Новоселовке, однако удержать эти населенные пункты так и не смогла", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250828/okruzhenie-2038000750.html
https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037870413.html
сумская область
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769868_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_3ddbe456d4b0a7b3700020e02d69386a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ

В Великой Чернечине Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ Олейника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подполковник ВСУ Виктор Олейник ликвидирован в населенном пункте Великая Чернечина Сумской области, 110 отдельная механизированная бригада, где он служил, в третий раз выводится с сумского направления на восполнение потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В населенном пункте Великая Чернечина Сумской области в результате удара по командному пункту 110 отдельной механизированной ликвидирован подполковник ВСУ Олейник Виктор Владимирович 29.10.1968 г.р. из г. Затока Одесской области", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Бригада ВСУ попала в огневое окружение под Красноармейском, рассказал боец
Вчера, 06:47
Он отметил, что Олейник окончил Вольское высшее военное училище тыла и "какое-то время чтил советское прошлое и память о Великой Отечественной войне".
"Что сподвигло подполковника идти воевать за бандеровцев - остается неясным. Предположительно, Олейник проходил службу на должности зампотыла (заместителя командира по тылу и снабжению - ред.) 110 бригады ВСУ", - сказал представитель силовых структур.
Он добавил, что в настоящий момент 110 отдельная механизированная бригада выводится с сумского направления на восполнение потерь.
"Это уже третий участок фронта, откуда данная бригада с позором убывает в тыловые районы. До этого она несла тяжелые потери в Авдеевке и Великой Новоселовке, однако удержать эти населенные пункты так и не смогла", - сказал собеседник агентства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.08.2025
27 августа, 14:21
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьАвдеевкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала