Операторы БПЛА ВСУ атаковали отступающих сослуживцев, рассказал пленный
Операторы БПЛА ВСУ атаковали отступающих сослуживцев, рассказал пленный - РИА Новости, 28.08.2025
Операторы БПЛА ВСУ атаковали отступающих сослуживцев, рассказал пленный
28.08.2025
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские операторы БПЛА намеренно атаковали покинувших свою позицию сослуживцев в ДНР, рассказал РИА Новости военнопленный ВСУ Валерий Задорожный. "Я убежал, сдался добровольно. А двое "Якобс" и "Шелдон" (позывные сослуживцев — ред.) убежали в танковый ров, а с нашей стороны, с 46-й (бригада ВСУ — ред.) был сброс с БПЛА. Били по нашим. И какое это командование? По своим бьют", — сказал Задорожный. По его словам он был мобилизован насильно и провел на фронте около месяца, после чего убежал с позиций. "Проходил службу в 46-й аэромобильной бригаде. Я изначально не хотел служить, заставили. Распределили по норам, по окопам. Прождал там почти месяц и убежал", — добавил он.
Операторы БПЛА ВСУ атаковали отступающих сослуживцев, рассказал пленный
Пленный Задорожный: украинские операторы БПЛА атаковали отступающих сослуживцев