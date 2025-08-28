Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА ВСУ атаковали отступающих сослуживцев, рассказал пленный
Специальная военная операция на Украине
 
02:21 28.08.2025
Операторы БПЛА ВСУ атаковали отступающих сослуживцев, рассказал пленный
Украинские операторы БПЛА намеренно атаковали покинувших свою позицию сослуживцев в ДНР, рассказал РИА Новости военнопленный ВСУ Валерий Задорожный.
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские операторы БПЛА намеренно атаковали покинувших свою позицию сослуживцев в ДНР, рассказал РИА Новости военнопленный ВСУ Валерий Задорожный. "Я убежал, сдался добровольно. А двое "Якобс" и "Шелдон" (позывные сослуживцев — ред.) убежали в танковый ров, а с нашей стороны, с 46-й (бригада ВСУ — ред.) был сброс с БПЛА. Били по нашим. И какое это командование? По своим бьют", — сказал Задорожный. По его словам он был мобилизован насильно и провел на фронте около месяца, после чего убежал с позиций. "Проходил службу в 46-й аэромобильной бригаде. Я изначально не хотел служить, заставили. Распределили по норам, по окопам. Прождал там почти месяц и убежал", — добавил он.
донецкая народная республика
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские операторы БПЛА намеренно атаковали покинувших свою позицию сослуживцев в ДНР, рассказал РИА Новости военнопленный ВСУ Валерий Задорожный.
"Я убежал, сдался добровольно. А двое "Якобс" и "Шелдон" (позывные сослуживцев — ред.) убежали в танковый ров, а с нашей стороны, с 46-й (бригада ВСУ — ред.) был сброс с БПЛА. Били по нашим. И какое это командование? По своим бьют", — сказал Задорожный.
По его словам он был мобилизован насильно и провел на фронте около месяца, после чего убежал с позиций.
"Проходил службу в 46-й аэромобильной бригаде. Я изначально не хотел служить, заставили. Распределили по норам, по окопам. Прождал там почти месяц и убежал", — добавил он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Украинский военнопленный рассказал, почему ВСУ сдаются в плен
24 августа, 01:17
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
