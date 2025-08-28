https://ria.ru/20250828/plennyy-2037987568.html

Операторы БПЛА ВСУ атаковали отступающих сослуживцев, рассказал пленный

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские операторы БПЛА намеренно атаковали покинувших свою позицию сослуживцев в ДНР, рассказал РИА Новости военнопленный ВСУ Валерий Задорожный. "Я убежал, сдался добровольно. А двое "Якобс" и "Шелдон" (позывные сослуживцев — ред.) убежали в танковый ров, а с нашей стороны, с 46-й (бригада ВСУ — ред.) был сброс с БПЛА. Били по нашим. И какое это командование? По своим бьют", — сказал Задорожный. По его словам он был мобилизован насильно и провел на фронте около месяца, после чего убежал с позиций. "Проходил службу в 46-й аэромобильной бригаде. Я изначально не хотел служить, заставили. Распределили по норам, по окопам. Прождал там почти месяц и убежал", — добавил он.

