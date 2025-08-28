Адвокат рассказал о решении об экстрадиции Плахотнюка
Рогак: решение об экстрадиции Плахотнюка может быть принято 1 сентября
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 авг – РИА Новости. Окончательное решение об экстрадиции из Греции молдавского олигарха и бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка может быть принято 1 сентября, сообщил в четверг его адвокат Ион Рогак.
Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа принял решение о его экстрадиции. В четверг суд Афин одобрил еще один запрос на экстрадицию от молдавской стороны.
"Мы можем предположить, что уже в понедельник минюстом Греции может быть принято решение об экстрадиции, потому что большинство документов об экстрадиции Владимира Плахотнюка уже на столе министра юстиции Греции. И формально должно к этому времени дойти и сегодняшнее решение суда. Поэтому я не вижу препятствий для того, чтобы уже в понедельник было принято это решение", - заявил Рогак в видеообращении в соцсетях.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.