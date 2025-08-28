Рейтинг@Mail.ru
NYT: письма Болтона могли быть перехвачены разведкой "страны-противника" - РИА Новости, 28.08.2025
10:40 28.08.2025
NYT: письма Болтона могли быть перехвачены разведкой "страны-противника"
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Содержащие засекреченную информацию электронные письма Джона Болтона в его бытность советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности могли быть перехвачены разведывательными службами "страны-противника", пишет газета New York Times со ссылкой на источники. По данным источников, Штатам якобы удалось собрать данные разведывательной службы "страны-противника", включавшие в себя электронные письма с конфиденциальной информацией, которые Болтон, работая еще в первой администрации Трампа, по всей видимости, отправлял своим близким по незасекреченной системе. "Изучаемые электронные письма, согласно источникам, были отправлены Болтоном и содержали информацию, которая, по всей видимости, была взята из секретных документов, которую он видел, когда был советником по национальной безопасности. По всей видимости, Болтон отправлял сообщения своим близким, которые помогали ему собирать материалы, которые он впоследствии использовал в своих мемуарах 2020 года", - пишет издание. Как отмечает New York Times, одной из основных причин обысков в доме Болтона, прошедших на прошлой неделе, было желание выяснить, имеются ли у него материалы, подтверждающие материалы разведки. Обнаружение таких материалов указывало бы на подлинность электронных писем, обнаруженных у иностранной разведки, сообщили источники. По данным газеты, пока бывшему советнику Трампа не были предъявлены обвинения. Газета отмечает, что материалы из перехваченных электронных писем содержали информацию, которую Болтон в конечном итоге не использовал в своей книге. Это может указывать на то, что ему сообщили о засекреченной информации во время первых рецензий рукописи, или что он в конечном итоге решил не включать её в книгу из-за её деликатности или важности, пишет New York Times. Пока неизвестно, какая именно страна могла перехватывать электронные письма Болтона. При этом издание отмечает, что интерес к его переписке якобы могли проявлять Иран, Китай и Россия. Агенты ФБР 22 августа ворвались в дом Болтона для обысков в рамках расследования, касающегося нацбезопасности, сообщила газета New York Post со ссылкой на чиновника из администрации Трампа. По данным издания, расследование проводится по распоряжению директора ФБР Кэша Пателя. На своей странице в соцсети X он написал, что "никто не стоит выше закона", добавив, что агенты ФБР находятся на задании. При этом он ничего не сообщил о расследовании в отношении Болтона. Высокопоставленный американский чиновник заявил газете, что расследование, которое касается секретных документов, было изначально открыто несколько лет назад, но администрация бывшего президента США Джо Байдена закрыла его "по политическим причинам". В 2021 году администрация Байдена отказалась от иска, выдвинутого при первом сроке Трампа против Болтона. Первая администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход книги Болтона. Суд отказался на том основании, что она уже разошлась на момент запроса, но упомянул о возможности ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений. Книга вышла в июне 2020 года, в ней Болтон резко раскритиковал Трампа. Дело продолжалось, несмотря на выход книги. Администрация Трампа утверждала, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал ее содержание с властями. Болтон заявлял, что никаких секретных сведений в книге нет. По его словам, он согласовал с Белым домом четыре раунда правок, но затем администрация потребовала от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Содержащие засекреченную информацию электронные письма Джона Болтона в его бытность советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности могли быть перехвачены разведывательными службами "страны-противника", пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным источников, Штатам якобы удалось собрать данные разведывательной службы "страны-противника", включавшие в себя электронные письма с конфиденциальной информацией, которые Болтон, работая еще в первой администрации Трампа, по всей видимости, отправлял своим близким по незасекреченной системе.
"Изучаемые электронные письма, согласно источникам, были отправлены Болтоном и содержали информацию, которая, по всей видимости, была взята из секретных документов, которую он видел, когда был советником по национальной безопасности. По всей видимости, Болтон отправлял сообщения своим близким, которые помогали ему собирать материалы, которые он впоследствии использовал в своих мемуарах 2020 года", - пишет издание.
Как отмечает New York Times, одной из основных причин обысков в доме Болтона, прошедших на прошлой неделе, было желание выяснить, имеются ли у него материалы, подтверждающие материалы разведки. Обнаружение таких материалов указывало бы на подлинность электронных писем, обнаруженных у иностранной разведки, сообщили источники. По данным газеты, пока бывшему советнику Трампа не были предъявлены обвинения.
Газета отмечает, что материалы из перехваченных электронных писем содержали информацию, которую Болтон в конечном итоге не использовал в своей книге. Это может указывать на то, что ему сообщили о засекреченной информации во время первых рецензий рукописи, или что он в конечном итоге решил не включать её в книгу из-за её деликатности или важности, пишет New York Times.
Пока неизвестно, какая именно страна могла перехватывать электронные письма Болтона. При этом издание отмечает, что интерес к его переписке якобы могли проявлять Иран, Китай и Россия.
Агенты ФБР 22 августа ворвались в дом Болтона для обысков в рамках расследования, касающегося нацбезопасности, сообщила газета New York Post со ссылкой на чиновника из администрации Трампа. По данным издания, расследование проводится по распоряжению директора ФБР Кэша Пателя. На своей странице в соцсети X он написал, что "никто не стоит выше закона", добавив, что агенты ФБР находятся на задании. При этом он ничего не сообщил о расследовании в отношении Болтона.
Высокопоставленный американский чиновник заявил газете, что расследование, которое касается секретных документов, было изначально открыто несколько лет назад, но администрация бывшего президента США Джо Байдена закрыла его "по политическим причинам".
В 2021 году администрация Байдена отказалась от иска, выдвинутого при первом сроке Трампа против Болтона. Первая администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход книги Болтона. Суд отказался на том основании, что она уже разошлась на момент запроса, но упомянул о возможности ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений. Книга вышла в июне 2020 года, в ней Болтон резко раскритиковал Трампа. Дело продолжалось, несмотря на выход книги. Администрация Трампа утверждала, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал ее содержание с властями. Болтон заявлял, что никаких секретных сведений в книге нет. По его словам, он согласовал с Белым домом четыре раунда правок, но затем администрация потребовала от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.
