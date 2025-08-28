https://ria.ru/20250828/pfki-2038081395.html

Новый проектный офис ПФКИ начал работу в Коми

Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) открылся в Сыктывкаре по поручению врио главы Коми Ростислава Гольдштейна, сообщает... РИА Новости, 28.08.2025

СЫКТЫВКАР, 28 авг – РИА Новости. Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) открылся в Сыктывкаре по поручению врио главы Коми Ростислава Гольдштейна, сообщает администрация главы региона. Офис базируется в Национальной библиотеке Республики Коми. Его задача – методическая поддержка творческих команд и НКО, создающих уникальные проекты для подачи заявок на получение федеральных грантов. На церемонию открытия проектного офиса в Сыктывкар прибыл генеральный директор ПФКИ Роман Карманов. Он отметил, что регион в авангарде и стал 29-м по счету субъектом РФ, где создан проектный офис. Как подчеркнул заместитель председателя правительства Коми Сергей Емельянов, открытие филиала – идея Гольдштейна. Первым шагом к сотрудничеству стало соглашение, подписанное правительством региона и ПФКИ в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2025 года. "Республика Коми – это регион креативных и талантливых людей, чья творческая энергия способна сдвинуть горы. Ростислав Эрнстович Гольдштейн поставил четкую задачу: навести порядок в поддержке творческих инициатив. Мы переходим от разрозненных попыток к системной работе. Проектный офис поможет на всех этапах реализации культурного проекта – от оформления идеи до получения гранта. Это позволит кратно увеличить количество выигранных грантов, а значит, привлечь в республику больше федерального финансирования на общественно важные проекты", – подчеркнула министр культуры и архивного дела региона Марина Бурмистрова, ее слова приводит пресс-служба администрации главы. После церемонии открытия состоялась встреча "Грантовая поддержка творческих команд Республики Коми. Конкурсы Президентского фонда культурных инициатив". Карманов пообщался с представителями некоммерческих и коммерческих организаций, муниципальных учреждений региона и креативных команд. Они обсудили механизмы грантовой поддержки, конкурсы фонда, истории успешных проектов. В тот же день директор посетил коворкинг-центр "АРТ-ТЕПЛО", созданный в рамках проекта, одержавшего победу в первом конкурсе фонда в 2023 году. Творческое пространство создано на базе "Школы керамики Анны Роговой", оно позволяет посетителям разных возрастов заниматься лепкой, живописью и другими видами творчества, развивать навыки и художественный вкус.

