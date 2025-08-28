https://ria.ru/20250828/peskov-2038082524.html

Песков напомнил о кампании Запада после теракта на "Северных потоках"

Песков напомнил о кампании Запада после теракта на "Северных потоках"

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Федеративная Республика Германия не ведет контактов с российской стороной по расследованию теракта на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Контактов с российской стороной нет. Здесь просто хочется, наверное, напомнить оголтелую кампанию, которая сразу после этого теракта была развязана против России. Я думаю, что для представителей наших СМИ не составит труда назвать те западные средства массовой информации и тех западноевропейских политиков, которые выступали с фальшивыми, ничем не подкрепленными обвинениями в адрес нашей страны после этого теракта. И в то же время мне также не составит труда вспомнить те заключения, которые сразу же были даны российской стороной на самых разных уровнях, когда мы сказали, кто может и наверняка стоит за этим террористическим актом в отношении критически важной инфраструктуры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, контактирует ли ФРГ с российской стороной по теме расследования теракта "Северный потоках". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

