https://ria.ru/20250828/peskov-2038079936.html

Песков рассказал о мерах по сохранению стабильности цен на бензин

Песков рассказал о мерах по сохранению стабильности цен на бензин - РИА Новости, 28.08.2025

Песков рассказал о мерах по сохранению стабильности цен на бензин

Правительство России принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T13:21:00+03:00

2025-08-28T13:21:00+03:00

2025-08-28T16:33:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033775803_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_1d66cd30aac538c0fd7c4dd46b3337cd.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство России принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители и на бензин оставались в стабильной зоне. Вы знаете о запрете на экспорт бензина и так далее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле угрозы дефицита топлива вследствие ударов ВСУ по НПЗ.

https://ria.ru/20250828/peskov-2038077783.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины