Песков рассказал о мерах по сохранению стабильности цен на бензин
Песков рассказал о мерах по сохранению стабильности цен на бензин
2025-08-28T13:21:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство России принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители и на бензин оставались в стабильной зоне. Вы знаете о запрете на экспорт бензина и так далее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле угрозы дефицита топлива вследствие ударов ВСУ по НПЗ.
