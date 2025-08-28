Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о мерах по сохранению стабильности цен на бензин
13:21 28.08.2025 (обновлено: 16:33 28.08.2025)
Песков рассказал о мерах по сохранению стабильности цен на бензин
Песков рассказал о мерах по сохранению стабильности цен на бензин - РИА Новости, 28.08.2025
Песков рассказал о мерах по сохранению стабильности цен на бензин
экономика
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство России принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители и на бензин оставались в стабильной зоне. Вы знаете о запрете на экспорт бензина и так далее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле угрозы дефицита топлива вследствие ударов ВСУ по НПЗ.
россия
экономика, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Песков рассказал о мерах по сохранению стабильности цен на бензин

Песков: кабмин принимает меры, чтобы цены на бензин оставались стабильными

Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции
Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство России принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители и на бензин оставались в стабильной зоне. Вы знаете о запрете на экспорт бензина и так далее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле угрозы дефицита топлива вследствие ударов ВСУ по НПЗ.
Песков рассказал об обеспечении рынка топлива в России
Вчера, 13:17
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
