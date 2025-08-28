Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о возможном воздушном перемирии с Украиной
13:18 28.08.2025
В Кремле ответили на вопрос о возможном воздушном перемирии с Украиной
в мире
украина
россия
дмитрий песков
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Никаких договоренностей насчёт возможного воздушного перемирия между Россией и Украиной не достигалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Никаких договоренностей на этот счет не достигалось", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность воздушного перемирия между Россией и Украиной.
украина
россия
в мире, украина, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Никаких договоренностей насчёт возможного воздушного перемирия между Россией и Украиной не достигалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких договоренностей на этот счет не достигалось", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность воздушного перемирия между Россией и Украиной.
Песков рассказал о работе Путина с руководителями регионов
