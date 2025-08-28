https://ria.ru/20250828/peskov-2038078100.html
В Кремле ответили на вопрос о возможном воздушном перемирии с Украиной
В Кремле ответили на вопрос о возможном воздушном перемирии с Украиной
Никаких договоренностей насчёт возможного воздушного перемирия между Россией и Украиной не достигалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Никаких договоренностей насчёт возможного воздушного перемирия между Россией и Украиной не достигалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Никаких договоренностей на этот счет не достигалось", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность воздушного перемирия между Россией и Украиной.
