Песков рассказал об обеспечении рынка топлива в России

Рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2025
экономика
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Рынок топлива полностью обеспечен, существуют колебания цен по разным причинам... Меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Россия принимать дополнительные меры по защите НПЗ от ударов ВСУ и не видят ли в Кремле угрозы дефицита топлива вследствие этих ударов.
