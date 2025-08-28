https://ria.ru/20250828/peskov-2038077783.html

Песков рассказал об обеспечении рынка топлива в России

Песков рассказал об обеспечении рынка топлива в России - РИА Новости, 28.08.2025

Песков рассказал об обеспечении рынка топлива в России

Рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T13:17:00+03:00

2025-08-28T13:17:00+03:00

2025-08-28T13:17:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_a72d4ff75b3439b82112bbb5bd547d2a.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Рынок топлива полностью обеспечен, существуют колебания цен по разным причинам... Меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Россия принимать дополнительные меры по защите НПЗ от ударов ВСУ и не видят ли в Кремле угрозы дефицита топлива вследствие этих ударов.

https://ria.ru/20250825/benzin-2037554966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины