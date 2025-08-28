https://ria.ru/20250828/peskov-2038077579.html

Песков рассказал о работе Путина с руководителями регионов

Президент РФ Владимир Путин уделяет много времени работе с руководителями регионов России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уделяет много времени работе с руководителями регионов России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Традиционно президент уделяет много времени работе с руководителями регионов", - сказал Песков журналистам.

