Песков рассказал о работе Путина с руководителями регионов
Песков рассказал о работе Путина с руководителями регионов
2025-08-28T13:16:00+03:00
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уделяет много времени работе с руководителями регионов России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Традиционно президент уделяет много времени работе с руководителями регионов", - сказал Песков журналистам.
