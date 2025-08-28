Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о работе Путина с руководителями регионов - РИА Новости, 28.08.2025
13:16 28.08.2025
Песков рассказал о работе Путина с руководителями регионов
Президент РФ Владимир Путин уделяет много времени работе с руководителями регионов России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уделяет много времени работе с руководителями регионов России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Традиционно президент уделяет много времени работе с руководителями регионов", - сказал Песков журналистам.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уделяет много времени работе с руководителями регионов России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Традиционно президент уделяет много времени работе с руководителями регионов", - сказал Песков журналистам.
