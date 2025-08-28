https://ria.ru/20250828/pashinyan-2038169938.html

В "Электросетях Армении" поблагодарили Пашиняна

В "Электросетях Армении" поблагодарили Пашиняна - РИА Новости, 28.08.2025

В "Электросетях Армении" поблагодарили Пашиняна

Заявления армянского премьера Никола Пашиняна, касающиеся компании "Электрические сети Армении", которую власти хотят национализировать, помогают ее владельцам... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T18:55:00+03:00

2025-08-28T18:55:00+03:00

2025-08-28T18:55:00+03:00

в мире

армения

самвел карапетян

никол пашинян

электрические сети армении

электросети армении

преследование карапетяна в армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035490213_0:119:3000:1807_1920x0_80_0_0_4a7c00e7ceb23c034a72554e4446c67d.jpg

ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Заявления армянского премьера Никола Пашиняна, касающиеся компании "Электрические сети Армении", которую власти хотят национализировать, помогают ее владельцам окончательно победить в арбитражном суде, заявил председатель совета директоров компании Нарек Карапетян. Ранее в четверг Пашинян, отвечая на вопрос об исполнении армянскими властями решения международного арбитражного суда, обязывающего правительство воздержаться от конфискации компании "Электросети Армении", заявил, что правительство – это он сам и никто не вправе выражать другое мнение. "Команда наших юристов благодарит премьер-министра Пашиняна. Еще одно подобное заявление и наша окончательная победа в арбитражном суде станет неизбежной", - написал Карапетян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Двадцать третьего июля совет по защите прав бизнесмена Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли арбитражное дело против правительства Армении. Рассмотрение арбитражного дела семья Карапетяна инициировала в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Двадцать второго июля чрезвычайный арбитраж обязал Армению воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО. В сообщении отмечалось, что решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Армении. Одиннадцатого августа Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армения для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприацию ЗАО "Электрические сети Армении". Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал Республику Армения возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке арбитражным судом. В начале августа чрезвычайный международный арбитраж подтвердил, что его решение, обязывающее армянское правительство воздержаться от конфискации компании "Электросети Армения", подлежит немедленному исполнению. После публикации решения арбитража представители госорганов Армении выступили с рядом заявлений, утверждая, что правительство может не выполнять решение чрезвычайного арбитража, которое для исполнения должно быть признано судами страны. Кроме того, власти продолжили действия, направленные на конфискацию электросетей, в частности, временный управляющий компанией уволил ключевых сотрудников и директоров филиалов. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250724/reshenie-2031104972.html

https://ria.ru/20250828/pashinyan-2038050024.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, самвел карапетян, никол пашинян, электрические сети армении, электросети армении, преследование карапетяна в армении