Рейтинг@Mail.ru
В "Электросетях Армении" поблагодарили Пашиняна - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/pashinyan-2038169938.html
В "Электросетях Армении" поблагодарили Пашиняна
В "Электросетях Армении" поблагодарили Пашиняна - РИА Новости, 28.08.2025
В "Электросетях Армении" поблагодарили Пашиняна
Заявления армянского премьера Никола Пашиняна, касающиеся компании "Электрические сети Армении", которую власти хотят национализировать, помогают ее владельцам... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T18:55:00+03:00
2025-08-28T18:55:00+03:00
в мире
армения
самвел карапетян
никол пашинян
электрические сети армении
электросети армении
преследование карапетяна в армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035490213_0:119:3000:1807_1920x0_80_0_0_4a7c00e7ceb23c034a72554e4446c67d.jpg
ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Заявления армянского премьера Никола Пашиняна, касающиеся компании "Электрические сети Армении", которую власти хотят национализировать, помогают ее владельцам окончательно победить в арбитражном суде, заявил председатель совета директоров компании Нарек Карапетян. Ранее в четверг Пашинян, отвечая на вопрос об исполнении армянскими властями решения международного арбитражного суда, обязывающего правительство воздержаться от конфискации компании "Электросети Армении", заявил, что правительство – это он сам и никто не вправе выражать другое мнение. "Команда наших юристов благодарит премьер-министра Пашиняна. Еще одно подобное заявление и наша окончательная победа в арбитражном суде станет неизбежной", - написал Карапетян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Двадцать третьего июля совет по защите прав бизнесмена Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли арбитражное дело против правительства Армении. Рассмотрение арбитражного дела семья Карапетяна инициировала в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Двадцать второго июля чрезвычайный арбитраж обязал Армению воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО. В сообщении отмечалось, что решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Армении. Одиннадцатого августа Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армения для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприацию ЗАО "Электрические сети Армении". Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал Республику Армения возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке арбитражным судом. В начале августа чрезвычайный международный арбитраж подтвердил, что его решение, обязывающее армянское правительство воздержаться от конфискации компании "Электросети Армения", подлежит немедленному исполнению. После публикации решения арбитража представители госорганов Армении выступили с рядом заявлений, утверждая, что правительство может не выполнять решение чрезвычайного арбитража, которое для исполнения должно быть признано судами страны. Кроме того, власти продолжили действия, направленные на конфискацию электросетей, в частности, временный управляющий компанией уволил ключевых сотрудников и директоров филиалов. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250724/reshenie-2031104972.html
https://ria.ru/20250828/pashinyan-2038050024.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035490213_82:0:2749:2000_1920x0_80_0_0_129140626157d53109eb82518ac8bbd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, самвел карапетян, никол пашинян, электрические сети армении, электросети армении, преследование карапетяна в армении
В мире, Армения, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электрические сети Армении, Электросети Армении, Преследование Карапетяна в Армении
В "Электросетях Армении" поблагодарили Пашиняна

Карапетян: заявления Пашиняна помогают "Электросетям Армении" победить арбитраж

© AP Photo / Mark SchiefelbeinНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Заявления армянского премьера Никола Пашиняна, касающиеся компании "Электрические сети Армении", которую власти хотят национализировать, помогают ее владельцам окончательно победить в арбитражном суде, заявил председатель совета директоров компании Нарек Карапетян.
Ранее в четверг Пашинян, отвечая на вопрос об исполнении армянскими властями решения международного арбитражного суда, обязывающего правительство воздержаться от конфискации компании "Электросети Армении", заявил, что правительство – это он сам и никто не вправе выражать другое мнение.
Ереван - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Ереван назвал условие для неисполнения решения арбитража по "Электросетям"
24 июля, 12:21
"Команда наших юристов благодарит премьер-министра Пашиняна. Еще одно подобное заявление и наша окончательная победа в арбитражном суде станет неизбежной", - написал Карапетян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Двадцать третьего июля совет по защите прав бизнесмена Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли арбитражное дело против правительства Армении. Рассмотрение арбитражного дела семья Карапетяна инициировала в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Двадцать второго июля чрезвычайный арбитраж обязал Армению воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО. В сообщении отмечалось, что решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Армении.
Одиннадцатого августа Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армения для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприацию ЗАО "Электрические сети Армении". Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал Республику Армения возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке арбитражным судом.
В начале августа чрезвычайный международный арбитраж подтвердил, что его решение, обязывающее армянское правительство воздержаться от конфискации компании "Электросети Армения", подлежит немедленному исполнению. После публикации решения арбитража представители госорганов Армении выступили с рядом заявлений, утверждая, что правительство может не выполнять решение чрезвычайного арбитража, которое для исполнения должно быть признано судами страны. Кроме того, власти продолжили действия, направленные на конфискацию электросетей, в частности, временный управляющий компанией уволил ключевых сотрудников и директоров филиалов.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Пашинян прокомментировал возможность выхода Армении из ЕАЭС
Вчера, 12:04
 
В миреАрменияСамвел КарапетянНикол ПашинянЭлектрические сети АрменииЭлектросети АрменииПреследование Карапетяна в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала