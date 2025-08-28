https://ria.ru/20250828/pashinyan-2038108532.html

Пашинян заявил, что никто из министров Армении не вправе ему перечить

Пашинян заявил, что никто из министров Армении не вправе ему перечить - РИА Новости, 28.08.2025

Пашинян заявил, что никто из министров Армении не вправе ему перечить

Премьер–министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны – это он сам и никто из министров не может выражать отличное от него мнение. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T14:59:00+03:00

2025-08-28T14:59:00+03:00

2025-08-28T14:59:00+03:00

в мире

армения

ереван

самвел карапетян

никол пашинян

электросети армении

электрические сети армении

преследование карапетяна в армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031139188_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_c7d2786fd6e4a4bcc3f846354fbbabc4.jpg

ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Премьер–министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны – это он сам и никто из министров не может выражать отличное от него мнение. "Правительство - это я... Если в правительстве есть люди, у которых позиция противоречит моей, пусть прямо сейчас напишут заявления и покинут это здание. Если нет, я их сам уволю", - заявил Пашинян на брифинге в Ереване, отвечая на вопрос о том, считают ли в правительстве обязательным к исполнению решение международного арбитражного суда по компании "Электросети Армении", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну. Двадцать третьего июля совет по защите прав Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли арбитражное дело против правительства Армении. Рассмотрение арбитражного дела семья Карапетяна инициировала в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Двадцать второго июля чрезвычайный арбитраж обязал Армению воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО. В сообщении отмечалось, что решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Армении. Одиннадцатого августа Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армения для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприацию ЗАО "Электрические сети Армении". Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал Республику Армения возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке арбитражным судом. В начале августа чрезвычайный международный арбитраж подтвердил, что его решение, обязывающее армянское правительство воздержаться от конфискации компании "Электросети Армения", подлежит немедленному исполнению. После публикации решения арбитража представители госорганов Армении выступили с рядом заявлений, утверждая, что правительство может не выполнять решение чрезвычайного арбитража, которое для исполнения должно быть признано судами страны. Кроме того, власти продолжили действия, направленные на конфискацию электросетей, в частности, временный управляющий компанией уволил ключевых сотрудников и директоров филиалов. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250818/pashinyan-2035957870.html

https://ria.ru/20250821/pashinjane-2036684025.html

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, электросети армении, электрические сети армении, преследование карапетяна в армении