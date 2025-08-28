https://ria.ru/20250828/pashinyan-2038050024.html

Пашинян прокомментировал возможность выхода Армении из ЕАЭС

2025-08-28T12:04:00+03:00

ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможности выхода республики с ЕАЭС на фоне ее сближения с Евросоюзом, заявил, что возможен любой сценарий. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. "Поднятая вами тема долгое время обсуждается в контексте закона (о намерении – ред.) членства в ЕС. Мы понимаем, что одновременное членство в Евросоюзе и в ЕАЭС невозможно, и когда придет время, когда выбор будет окончательным, мы примем соответствующее решение. Что касается возможно или невозможно: если мы такое заявляем на официальном уровне, значит возможно. Возможен любой сценарий", - заявил Пашинян. По его словам, этот выбор зависит от мнения народа, текущей ситуаций переговорных процессов, анализа ситуации, возможностей и альтернатив. В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.

