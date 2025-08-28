https://ria.ru/20250828/pashinyan-2038045512.html
Пашинян заявил о планах посетить Россию в сентябре
Пашинян заявил о планах посетить Россию в сентябре - РИА Новости, 28.08.2025
Пашинян заявил о планах посетить Россию в сентябре
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует посетить Россию в конце сентября. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T11:51:00+03:00
2025-08-28T11:51:00+03:00
2025-08-28T11:51:00+03:00
в мире
россия
армения
ереван
владимир путин
никол пашинян
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035490213_0:119:3000:1807_1920x0_80_0_0_4a7c00e7ceb23c034a72554e4446c67d.jpg
ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует посетить Россию в конце сентября. "Я рад, что меня ждут в России, я знаю, что меня ждут в России, и я всегда жду очередной возможности посетить Россию. У нас сложилась очень хорошая практика активных обоюдных визитов. В конце сентября запланирован такой визит (в РФ - ред)", - заявил Пашинян на брифинге в Ереване, отвечая на вопрос, собирается ли он посетить РФ. При этом он выразил надежду, что в ходе визита в Китай в рамках саммита ШОС возможна его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250824/pashinyan-2037295428.html
россия
армения
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035490213_82:0:2749:2000_1920x0_80_0_0_129140626157d53109eb82518ac8bbd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, ереван, владимир путин, никол пашинян, шос
В мире, Россия, Армения, Ереван, Владимир Путин, Никол Пашинян, ШОС
Пашинян заявил о планах посетить Россию в сентябре
Пашинян заявил, что планирует посетить Россию в конце сентября