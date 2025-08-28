Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил о планах посетить Россию в сентябре - РИА Новости, 28.08.2025
11:51 28.08.2025
Пашинян заявил о планах посетить Россию в сентябре
в мире
россия
армения
ереван
владимир путин
никол пашинян
шос
ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует посетить Россию в конце сентября. "Я рад, что меня ждут в России, я знаю, что меня ждут в России, и я всегда жду очередной возможности посетить Россию. У нас сложилась очень хорошая практика активных обоюдных визитов. В конце сентября запланирован такой визит (в РФ - ред)", - заявил Пашинян на брифинге в Ереване, отвечая на вопрос, собирается ли он посетить РФ. При этом он выразил надежду, что в ходе визита в Китай в рамках саммита ШОС возможна его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
в мире, россия, армения, ереван, владимир путин, никол пашинян, шос
В мире, Россия, Армения, Ереван, Владимир Путин, Никол Пашинян, ШОС
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует посетить Россию в конце сентября.
"Я рад, что меня ждут в России, я знаю, что меня ждут в России, и я всегда жду очередной возможности посетить Россию. У нас сложилась очень хорошая практика активных обоюдных визитов. В конце сентября запланирован такой визит (в РФ - ред)", - заявил Пашинян на брифинге в Ереване, отвечая на вопрос, собирается ли он посетить РФ.
При этом он выразил надежду, что в ходе визита в Китай в рамках саммита ШОС возможна его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
