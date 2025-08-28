https://ria.ru/20250828/pashinyan-2038045512.html

Пашинян заявил о планах посетить Россию в сентябре

Пашинян заявил о планах посетить Россию в сентябре - РИА Новости, 28.08.2025

Пашинян заявил о планах посетить Россию в сентябре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует посетить Россию в конце сентября. РИА Новости, 28.08.2025

ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует посетить Россию в конце сентября. "Я рад, что меня ждут в России, я знаю, что меня ждут в России, и я всегда жду очередной возможности посетить Россию. У нас сложилась очень хорошая практика активных обоюдных визитов. В конце сентября запланирован такой визит (в РФ - ред)", - заявил Пашинян на брифинге в Ереване, отвечая на вопрос, собирается ли он посетить РФ. При этом он выразил надежду, что в ходе визита в Китай в рамках саммита ШОС возможна его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

