Пашинян призвал не возвращаться к заявлению о прекращении огня в Карабахе
Пашинян: не нужно возвращаться к заявлению по прекращению огня в Карабахе
© AP Photo / Mark SchiefelbeinНикол Пашинян
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян считает, что не нужно возвращаться к трехстороннему заявлению лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года по прекращению боевых действий в Карабахе.
После эскалации военных действий в Карабахе осенью 2020 года в ночь на 10 ноября того же года Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Азербайджану перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Пашинян ошибся в дате принятия Декларации о независимости Армении
23 августа, 13:12