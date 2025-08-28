Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Израиля заявил, что государство Палестина не будет существовать
06:11 28.08.2025 (обновлено: 08:31 28.08.2025)
Глава МИД Израиля заявил, что государство Палестина не будет существовать
Глава МИД Израиля заявил, что государство Палестина не будет существовать
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне заявил, что Палестины как государства не будет существовать, передает агентство Рейтер. "Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, отвечая в среду на вопрос о планах по созданию государства Палестина, заявил, что такового не будет", - пишет Рейтер. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве.
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне заявил, что Палестины как государства не будет существовать, передает агентство Рейтер.
"Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, отвечая в среду на вопрос о планах по созданию государства Палестина, заявил, что такового не будет", - пишет Рейтер.
Израильские военные неподалеку от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Глава МИД Словении раскритиковала политику ЕС против Израиля
27 августа, 17:19
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
