Глава МИД Израиля заявил, что государство Палестина не будет существовать

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне заявил, что Палестины как государства не будет существовать, передает агентство Рейтер. "Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, отвечая в среду на вопрос о планах по созданию государства Палестина, заявил, что такового не будет", - пишет Рейтер. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве.

