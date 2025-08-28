https://ria.ru/20250828/palata-2037982170.html
Счетная палата оценила эффективность использования средств на соцобъекты
Счетная палата оценила эффективность использования средств на соцобъекты - РИА Новости, 28.08.2025
Счетная палата оценила эффективность использования средств на соцобъекты
Счетная палата России провела аудит по использованию средств федерального и региональных бюджетов, которые направляются на строительство социальных объектов, и... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T00:07:00+03:00
2025-08-28T00:07:00+03:00
2025-08-28T00:07:00+03:00
жилье
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/67/1066756772_32:0:1991:1102_1920x0_80_0_0_48a193b0011f785f8b79965b7897b8a4.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Счетная палата России провела аудит по использованию средств федерального и региональных бюджетов, которые направляются на строительство социальных объектов, и отметила недостаточную их эффективность, в частности недостаточно используется типовая проектная документация (ТПД), следует из материалов ведомства. Отмечается, что данные были предоставлены 80 регионами о построенных объектах социальной сферы за период с 2019 по 2024 год (934 школы, 1 464 детских сада, 86 больниц и 189 поликлиник). "По результатам мероприятия установлена недостаточная эффективность использования федеральных и иных ресурсов, направленных на финансирование строительства объектов социальной сферы", - говорится в отчете. "Установлено, что средние фактические затраты на строительство 1 квадратного метра объектов социальной сферы с применением типовой проектной документации ниже, чем при строительстве объектов в соответствии с индивидуальной проектной документацией. При этом доля объектов строительства с применением ТПД является низкой", - отмечается в документе. Так, Счетная палата выявила, что по объектам, введенным в эксплуатацию в 2024 году при строительстве детских садов затраты на строительство 1 квадратного метра по проектам с применением ТПД ниже на 42,7 тысячи рублей (ТПД использовалась при проектировании 18 объектов (19,6%), а поликлиник – на 54,2 тысячи рублей (ТПД использовалась при проектировании девяти объектов (18,8%). При этом СП отмечает, что в соответствии с правилами предоставления субсидий субъектам РФ использование типовой документации (в случае ее наличия) является одним из условий заключения соглашений с регионами на софинансирование расходов на строительство объектов социальной сферы. "Однако, как следует из результатов анализа, в соглашениях о предоставлении субсидий на создание в 2019-2024 годах новых мест в образовательных организациях, заключенных Минпросвещения России, обязательства по использованию ТПД прописаны не были. Вместе с тем в соглашениях, заключенных Минздравом России, требования по использованию ТПД закреплены, но несмотря на это, доля объектов здравоохранения, построенных с применением ТПД, остается низкой", - говорится в материалах. В связи с этим ведомство предложило установить в качестве условия предоставления бюджетных субсидий регионам на софинансирование расходов, возникающих при строительстве объектов социальной сферы, требование о предварительном включении объекта социальной сферы в документы территориального планирования. Кроме того, в ходе аудита Счетная палата отметила, что у заказчиков отсутствует единый подход к выбору параметров проектов, а также к расходованию бюджетных средств, направляемых на создание объектов социальной инфраструктуры. То есть основные параметры (мощность объекта, площадь, состав помещений и другие), введенных в эксплуатацию объектов социальной сферы характеризуются высокой вариативностью, отмечает ведомство. "В 2024 году внесены изменения в Градостроительный кодекс, предусматривающие порядок разработки типовой проектной документации", - указывает Минстрой в комментарии, который прилагается в материалах. Также Счетная палата в своем отчете отметила, что объекты образования строились с отклонением от минимально установленных санитарно-эпидемиологических норм в большую сторону, что влечет дополнительные затраты на их строительство и последующую эксплуатацию.
https://ria.ru/20250522/byudzhet-2018368369.html
https://ria.ru/20250429/sp-2013966065.html
https://ria.ru/20250821/rost-2036616327.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/67/1066756772_277:0:1746:1102_1920x0_80_0_0_c5e993a85c694cda0569ec2b557d4d80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Жилье, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Счетная палата оценила эффективность использования средств на соцобъекты
Счетная палата выявила недостаточную эффективность расходов на соцобъекты
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Счетная палата России провела аудит по использованию средств федерального и региональных бюджетов, которые направляются на строительство социальных объектов, и отметила недостаточную их эффективность, в частности недостаточно используется типовая проектная документация (ТПД), следует из материалов ведомства.
Отмечается, что данные были предоставлены 80 регионами о построенных объектах социальной сферы за период с 2019 по 2024 год (934 школы, 1 464 детских сада, 86 больниц и 189 поликлиник). "По результатам мероприятия установлена недостаточная эффективность использования федеральных и иных ресурсов, направленных на финансирование строительства объектов социальной сферы", - говорится в отчете.
"Установлено, что средние фактические затраты на строительство 1 квадратного метра объектов социальной сферы с применением типовой проектной документации ниже, чем при строительстве объектов в соответствии с индивидуальной проектной документацией. При этом доля объектов строительства с применением ТПД является низкой", - отмечается в документе.
Так, Счетная палата выявила, что по объектам, введенным в эксплуатацию в 2024 году при строительстве детских садов затраты на строительство 1 квадратного метра по проектам с применением ТПД ниже на 42,7 тысячи рублей (ТПД использовалась при проектировании 18 объектов (19,6%), а поликлиник – на 54,2 тысячи рублей (ТПД использовалась при проектировании девяти объектов (18,8%).
При этом СП отмечает, что в соответствии с правилами предоставления субсидий субъектам РФ
использование типовой документации (в случае ее наличия) является одним из условий заключения соглашений с регионами на софинансирование расходов на строительство объектов социальной сферы.
"Однако, как следует из результатов анализа, в соглашениях о предоставлении субсидий на создание в 2019-2024 годах новых мест в образовательных организациях, заключенных Минпросвещения России, обязательства по использованию ТПД прописаны не были. Вместе с тем в соглашениях, заключенных Минздравом России, требования по использованию ТПД закреплены, но несмотря на это, доля объектов здравоохранения, построенных с применением ТПД, остается низкой", - говорится в материалах.
В связи с этим ведомство предложило установить в качестве условия предоставления бюджетных субсидий регионам на софинансирование расходов, возникающих при строительстве объектов социальной сферы, требование о предварительном включении объекта социальной сферы в документы территориального планирования.
Кроме того, в ходе аудита Счетная палата отметила, что у заказчиков отсутствует единый подход к выбору параметров проектов, а также к расходованию бюджетных средств, направляемых на создание объектов социальной инфраструктуры. То есть основные параметры (мощность объекта, площадь, состав помещений и другие), введенных в эксплуатацию объектов социальной сферы характеризуются высокой вариативностью, отмечает ведомство.
"В 2024 году внесены изменения в Градостроительный кодекс, предусматривающие порядок разработки типовой проектной документации", - указывает Минстрой
в комментарии, который прилагается в материалах.
Также Счетная палата в своем отчете отметила, что объекты образования строились с отклонением от минимально установленных санитарно-эпидемиологических норм в большую сторону, что влечет дополнительные затраты на их строительство и последующую эксплуатацию.