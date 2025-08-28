https://ria.ru/20250828/otrjad-2037994731.html
Отряд кораблей Северного флота провел учения в Карском море
Отряд кораблей Северного флота провел учения в Карском море
Отряд кораблей Северного флота провел учения в Карском море
28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота провел учения по обеспечению безопасности морской экономической деятельности России в Карском море, сообщили журналистам в пресс-службе Севфлота. "Экипажи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота провели учение по обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций в акватории Карского моря", - говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что в рамках учения моряки-североморцы отработали действия досмотровых групп, которые доставлялись на борт "судна-нарушителя" быстроходными лодками, а для прикрытия группы был задействован корабельный вертолет Ка-27 с группой огневой поддержки, состоявшей из военнослужащих отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.
