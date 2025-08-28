Рейтинг@Mail.ru
Отряд кораблей Северного флота провел учения в Карском море - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:07 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/otrjad-2037994731.html
Отряд кораблей Северного флота провел учения в Карском море
Отряд кораблей Северного флота провел учения в Карском море - РИА Новости, 28.08.2025
Отряд кораблей Северного флота провел учения в Карском море
Отряд кораблей Северного флота провел учения по обеспечению безопасности морской экономической деятельности России в Карском море, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T05:07:00+03:00
2025-08-28T05:07:00+03:00
безопасность
россия
карское море
ка-27
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769549174_0:38:1649:965_1920x0_80_0_0_a7c5ab40dcf987bf979aa23e7e90cd80.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота провел учения по обеспечению безопасности морской экономической деятельности России в Карском море, сообщили журналистам в пресс-службе Севфлота. "Экипажи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота провели учение по обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций в акватории Карского моря", - говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что в рамках учения моряки-североморцы отработали действия досмотровых групп, которые доставлялись на борт "судна-нарушителя" быстроходными лодками, а для прикрытия группы был задействован корабельный вертолет Ка-27 с группой огневой поддержки, состоявшей из военнослужащих отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.
https://ria.ru/20250823/ucheniya-2037109372.html
россия
карское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769549174_272:0:1607:1001_1920x0_80_0_0_0d25be19f5397a8d50284ba67c979b50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, карское море, ка-27
Безопасность, Россия, Карское море, Ка-27
Отряд кораблей Северного флота провел учения в Карском море

Северный флот провел учения по безопасности морской деятельности в Карском море

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУчения Северного флота
Учения Северного флота - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Учения Северного флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота провел учения по обеспечению безопасности морской экономической деятельности России в Карском море, сообщили журналистам в пресс-службе Севфлота.
"Экипажи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота провели учение по обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций в акватории Карского моря", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что в рамках учения моряки-североморцы отработали действия досмотровых групп, которые доставлялись на борт "судна-нарушителя" быстроходными лодками, а для прикрытия группы был задействован корабельный вертолет Ка-27 с группой огневой поддержки, состоявшей из военнослужащих отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.
Крейсеры ВМФ России на учениях - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Северный флот принял участие в учении по видам обеспечения ВМФ
23 августа, 05:21
 
БезопасностьРоссияКарское мореКа-27
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала