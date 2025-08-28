Врач-инфекционист перед сезоном ОРВИ напомнил правила ношения масок

https://ria.ru/20250828/orvi-2037999432.html

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Медицинские маски помогают защититься от инфекций в период сезонного роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом; при этом маски нужно надевать чистыми руками и менять каждые 2-3 часа, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-инфекционист "Инвитро" Андрей Поздняков. "На фоне роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в общественных местах. Маска препятствует распространению микрокапель биологических жидкостей: задерживает мельчайшие частицы слюны, мокроты, слизи с содержанием вируса", - сказал он. "Также благодаря использованию маски можно снизить риск самозаражения. Часто мы переносим вирусы на руки, прикасаясь к поверхностям, а потом случайно касаемся лица. Использование маски снижает вероятность занесения вируса через рот или нос", - продолжил Поздняков. Он объяснил, для чего производители чаще всего делают маски двухцветными: голубая или зеленая сторона покрыта специальным водоотталкивающим средством, чтобы инфекция снаружи не проникла внутрь, а белая предназначена для задержки вредных веществ, выходящих из организма. Врач рекомендует следить, чтобы маска была надета белой стороной внутрь. Для повседневного использования подойдут одноразовые трехслойные хирургические маски или многоразовые тканевые модели. Перед тем, как надеть или снять маску, руки нужно помыть или обработать антисептиком. Маска должна закрывать нос, рот и подбородок, и плотно прилегать к лицу. Менять маску необходимо каждые 2-3 часа. "Использовать маску целесообразно при наличии симптомов заболевания (кашель, насморк, повышенная температура тела); в местах массового скопления людей (общественный транспорт, магазины, поликлиники), где высока вероятность встретить потенциально больных людей; во время вспышки инфекционных заболеваний", - добавил Поздняков. Ранее в августе в Роспотребнадзоре РИА Новости сообщали, что традиционный подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями (РВИ) ожидается в РФ в осенне-зимний период. В России началась подготовка к сезону ОРВИ.

