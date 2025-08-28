https://ria.ru/20250828/orvi-2037989563.html

Роспотребнадзор назвал ряд мер профилактики в преддверии сезона ОРВИ

Роспотребнадзор назвал ряд мер профилактики в преддверии сезона ОРВИ - РИА Новости, 28.08.2025

Роспотребнадзор назвал ряд мер профилактики в преддверии сезона ОРВИ

Роспотребнадзор в преддверии нового сезона простудных заболеваний, ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции рекомендует чаще мыть руки, соблюдать дистанцию,... РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии нового сезона простудных заболеваний, ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции рекомендует чаще мыть руки, соблюдать дистанцию, носить маски и вести здоровый образ жизни, сообщила пресс-служба ведомства. "В преддверии нового эпидемического сезона ОРВИ Роспотребнадзор советует соблюдать ряд мер профилактики, чтобы защитить свое здоровье. Часто мойте руки с мылом. Гигиена рук является важной мерой профилактики распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Мытье рук с мылом эффективно удаляет вирусы. Если у вас нет возможности помыть руки, используйте антисептики. После посещения общественных мест или поездок в транспорте обязательно мойте не только руки, но и лицо. Также не забывайте постоянно дезинфицировать поверхности, такие как столы, дверные ручки и гаджеты, чтобы избавиться от вирусов", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что важно соблюдать дистанцию не менее полутора метров от людей с признаками заболевания, а также прикрывать рот и нос при кашле или чихании. "Ведите здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Соблюдайте режим дня, обеспечивайте полноценный сон, употребляйте продукты, богатые белками, витаминами и минералами, и занимайтесь физической активностью. Используйте медицинские маски. Маски ограничивают распространение вирусов", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор советует носить медицинские маски в местах массового скопления людей и при общении с больными. Маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать рот и нос, её необходимо менять каждые два часа. Рекомендуется также перед снятием маски мыть руки или обработать их антисептиком, стараться не касаться внешней стороны маски при ее снятии и не использовать одноразовую медицинскую маску повторно, выбрасывая сразу после применения.

