В Орске задержали мужчину, напавшего на полицейских
28.08.2025
15:20 28.08.2025
В Орске задержали мужчину, напавшего на полицейских
Правоохранители задержали жителя оренбургского Орска, напавшего на двух полицейских в отделе полиции. РИА Новости, 28.08.2025
УФА, 28 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя оренбургского Орска, напавшего на двух полицейских в отделе полиции. Ряд Telegram-каналов публикует момент нападения: молодой человек с голым торсом врывается в отдел полиции и начинает бить кулаком полицейского. Он один раз ударяет и второго сотрудника. Третий правоохранитель пытается остановить мужчину словами. По данным управления МВД РФ по Оренбургской области, мужчина напал только на одного полицейского. Ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что "житель Орска 20 августа нанес полицейскому удары в область головы, причинив телесные повреждения, после совершения противоправных действий злоумышленник скрылся". "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке ОМОН Росгвардии 34-летний подозреваемый задержан... по месту своего проживания в квартире по проспекту Ленина в Орске", - говорится в сообщении. По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, добавили в областной полиции.
УФА, 28 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя оренбургского Орска, напавшего на двух полицейских в отделе полиции.
Ряд Telegram-каналов публикует момент нападения: молодой человек с голым торсом врывается в отдел полиции и начинает бить кулаком полицейского. Он один раз ударяет и второго сотрудника. Третий правоохранитель пытается остановить мужчину словами.
По данным управления МВД РФ по Оренбургской области, мужчина напал только на одного полицейского.
Ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что "житель Орска 20 августа нанес полицейскому удары в область головы, причинив телесные повреждения, после совершения противоправных действий злоумышленник скрылся".
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке ОМОН Росгвардии 34-летний подозреваемый задержан... по месту своего проживания в квартире по проспекту Ленина в Орске", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, добавили в областной полиции.
