Российские операторы БПЛА поразили блиндаж и полевой склад ВСУ

Операторы БПЛА 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск поразили блиндаж и полевой склад ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2025

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск поразили блиндаж и полевой склад ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям "Южной" группировки войск, операторы БПЛА 72-й отдельной мотострелковой провели налет ударных БПЛА на позиции противника. В результате налета были поражены пункт временной дислокации и замаскированный склад боеприпасов ВСУ в прилегающей лесопосадке", - сообщили в ведомстве. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и складов, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций артиллерии, отметили в МО РФ. Всё это создает благоприятные условия для продвигающихся вперед штурмовых подразделений группировки.

россия

