Российские операторы БПЛА поразили блиндаж и полевой склад ВСУ - РИА Новости, 28.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 28.08.2025
Российские операторы БПЛА поразили блиндаж и полевой склад ВСУ
Операторы БПЛА 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск поразили блиндаж и полевой склад ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2025
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск поразили блиндаж и полевой склад ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям "Южной" группировки войск, операторы БПЛА 72-й отдельной мотострелковой провели налет ударных БПЛА на позиции противника. В результате налета были поражены пункт временной дислокации и замаскированный склад боеприпасов ВСУ в прилегающей лесопосадке", - сообщили в ведомстве. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и складов, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций артиллерии, отметили в МО РФ. Всё это создает благоприятные условия для продвигающихся вперед штурмовых подразделений группировки.
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск поразили блиндаж и полевой склад ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям "Южной" группировки войск, операторы БПЛА 72-й отдельной мотострелковой провели налет ударных БПЛА на позиции противника. В результате налета были поражены пункт временной дислокации и замаскированный склад боеприпасов ВСУ в прилегающей лесопосадке", - сообщили в ведомстве.
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и складов, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций артиллерии, отметили в МО РФ. Всё это создает благоприятные условия для продвигающихся вперед штурмовых подразделений группировки.
