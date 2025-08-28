https://ria.ru/20250828/operatory-2038049630.html
Российские операторы БПЛА поразили блиндаж и полевой склад ВСУ
Российские операторы БПЛА поразили блиндаж и полевой склад ВСУ - РИА Новости, 28.08.2025
Российские операторы БПЛА поразили блиндаж и полевой склад ВСУ
28.08.2025
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск поразили блиндаж и полевой склад ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям "Южной" группировки войск, операторы БПЛА 72-й отдельной мотострелковой провели налет ударных БПЛА на позиции противника. В результате налета были поражены пункт временной дислокации и замаскированный склад боеприпасов ВСУ в прилегающей лесопосадке", - сообщили в ведомстве. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и складов, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций артиллерии, отметили в МО РФ. Всё это создает благоприятные условия для продвигающихся вперед штурмовых подразделений группировки.
