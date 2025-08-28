Раненому оператору ВГТРК проводят операцию медики из Москвы

Рейтинг@Mail.ru
17:49 28.08.2025
курская область
александр хинштейн
вгтрк
москва
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Хирурги из Москвы проводят операцию получившему ранения в приграничье Курской области оператору ВГТРК Сергею Солдатову, сообщил корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд в эфире "России 24". "Сергею в эти минуты проводится операция в Курской областной больнице, проводят ее хирурги из Москвы", - сказал он. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья, журналиста доставили в больницу.
курская область, александр хинштейн, вгтрк, москва
Курская область, Александр Хинштейн, ВГТРК, Москва
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Хирурги из Москвы проводят операцию получившему ранения в приграничье Курской области оператору ВГТРК Сергею Солдатову, сообщил корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд в эфире "России 24".
"Сергею в эти минуты проводится операция в Курской областной больнице, проводят ее хирурги из Москвы", - сказал он.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья, журналиста доставили в больницу.
Пострадавший в приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Оператор ВГТРК подорвался на мине в курском приграничье
Курская область, Александр Хинштейн, ВГТРК, Москва
 
 
