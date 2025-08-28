https://ria.ru/20250828/operator-2038154501.html

Раненому оператору ВГТРК проводят операцию медики из Москвы

Раненому оператору ВГТРК проводят операцию медики из Москвы

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Хирурги из Москвы проводят операцию получившему ранения в приграничье Курской области оператору ВГТРК Сергею Солдатову, сообщил корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд в эфире "России 24". "Сергею в эти минуты проводится операция в Курской областной больнице, проводят ее хирурги из Москвы", - сказал он. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья, журналиста доставили в больницу.

