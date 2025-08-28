https://ria.ru/20250828/operator-2038154501.html
Раненому оператору ВГТРК проводят операцию медики из Москвы
Раненому оператору ВГТРК проводят операцию медики из Москвы - РИА Новости, 28.08.2025
Раненому оператору ВГТРК проводят операцию медики из Москвы
Хирурги из Москвы проводят операцию получившему ранения в приграничье Курской области оператору ВГТРК Сергею Солдатову, сообщил корреспондент ВГТРК Станислав... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T17:49:00+03:00
2025-08-28T17:49:00+03:00
2025-08-28T17:49:00+03:00
курская область
александр хинштейн
вгтрк
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156243/67/1562436773_0:124:1501:968_1920x0_80_0_0_4969fedb579b3e58dcba813bad8e7617.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Хирурги из Москвы проводят операцию получившему ранения в приграничье Курской области оператору ВГТРК Сергею Солдатову, сообщил корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд в эфире "России 24". "Сергею в эти минуты проводится операция в Курской областной больнице, проводят ее хирурги из Москвы", - сказал он. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья, журналиста доставили в больницу.
https://ria.ru/20250828/operator-2038145412.html
курская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156243/67/1562436773_23:0:1476:1090_1920x0_80_0_0_ae13823ea5596db0c0995b01f90678cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, вгтрк, москва
Курская область, Александр Хинштейн, ВГТРК, Москва
Раненому оператору ВГТРК проводят операцию медики из Москвы
Хирурги из Москвы оперируют раненного в Курской области оператора Солдатова