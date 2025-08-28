https://ria.ru/20250828/operator-2038153558.html
Медики рассказали о состоянии раненого оператора ВГТРК перед операцией
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Состояние оператора ВГТРК Сергея Солдатова, получившего ранения в приграничье Курской области, было тяжелым, но до операции он находился в сознании, сообщил корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд в эфире "России 24".Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья, журналиста доставили в больницу."Сколько продлится операция - неизвестно, состояние Сережи было тяжелое, но он в сознании. Кровопотеря была минимальная, потому что своевременно была оказана ему медицинская помощь и обезболивание", - сказал корреспондент.
