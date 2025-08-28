https://ria.ru/20250828/operator-2038153558.html

Медики рассказали о состоянии раненого оператора ВГТРК перед операцией

Медики рассказали о состоянии раненого оператора ВГТРК перед операцией - РИА Новости, 28.08.2025

Медики рассказали о состоянии раненого оператора ВГТРК перед операцией

Состояние оператора ВГТРК Сергея Солдатова, получившего ранения в приграничье Курской области, было тяжелым, но до операции он находился в сознании, сообщил... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T17:46:00+03:00

2025-08-28T17:46:00+03:00

2025-08-28T17:52:00+03:00

вгтрк

происшествия

курская область

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Состояние оператора ВГТРК Сергея Солдатова, получившего ранения в приграничье Курской области, было тяжелым, но до операции он находился в сознании, сообщил корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд в эфире "России 24".Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья, журналиста доставили в больницу."Сколько продлится операция - неизвестно, состояние Сережи было тяжелое, но он в сознании. Кровопотеря была минимальная, потому что своевременно была оказана ему медицинская помощь и обезболивание", - сказал корреспондент.

https://ria.ru/20250828/operator-2038154501.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вгтрк, происшествия, курская область, александр хинштейн