Оператор ВГТРК подорвался на мине в курском приграничье
17:13 28.08.2025 (обновлено: 21:08 28.08.2025)
Оператор ВГТРК подорвался на мине в курском приграничье
вгтрк
курская область
происшествия
вооруженные силы украины
александр хинштейн
украина
дмитрий песков
КУРСК, 28 авг — РИА Новости. Оператор ВГТРК Сергей Солдатов подорвался на мине в курском приграничье, его госпитализировали, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Во время работы в одном из населенных пунктов приграничья на мине подорвался оператор ВГТРК. Он жив, получил ранения, наши военные оказали первую помощь. Журналиста уже доставили в Курскую областную больницу", — рассказал он.Мужчине оказывается вся необходимая помощь. Как сообщил корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд в эфире "России 24", состояние оператора тяжелое, но он находился в сознании. Ему провели операцию хирурги из Москвы. После Солдатова перевели в реанимацию, его состояние стабилизировали."Еще один пострадавший — в селе Скородное Большесолдатского района. В результате атаки вражеского БПЛА на стационарный пост МВД ранен 26-летний сотрудник полиции", — добавил врио губернатора. Полицейского доставили в Курскую областную больницу. У него слепые осколочные ранения."Вновь прошу каждого: будьте крайне осторожны! В приграничных районах все еще небезопасно! Нет ничего дороже человеческой жизни", — подчеркнул Хинштейн.После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
курская область
украина
вгтрк, курская область, происшествия, вооруженные силы украины, александр хинштейн, украина, дмитрий песков
ВГТРК, Курская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Украина, Дмитрий Песков
КУРСК, 28 авг — РИА Новости. Оператор ВГТРК Сергей Солдатов подорвался на мине в курском приграничье, его госпитализировали, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Во время работы в одном из населенных пунктов приграничья на мине подорвался оператор ВГТРК. Он жив, получил ранения, наши военные оказали первую помощь. Журналиста уже доставили в Курскую областную больницу", — рассказал он.
Мужчине оказывается вся необходимая помощь. Как сообщил корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд в эфире "России 24", состояние оператора тяжелое, но он находился в сознании. Ему провели операцию хирурги из Москвы. После Солдатова перевели в реанимацию, его состояние стабилизировали.
"Еще один пострадавший — в селе Скородное Большесолдатского района. В результате атаки вражеского БПЛА на стационарный пост МВД ранен 26-летний сотрудник полиции", — добавил врио губернатора.
Полицейского доставили в Курскую областную больницу. У него слепые осколочные ранения.
"Вновь прошу каждого: будьте крайне осторожны! В приграничных районах все еще небезопасно! Нет ничего дороже человеческой жизни", — подчеркнул Хинштейн.
После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
ВГТРК
Курская область
Происшествия
Вооруженные силы Украины
Александр Хинштейн
Украина
Дмитрий Песков
 
 
