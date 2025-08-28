Оператор ВГТРК подорвался на мине в курском приграничье
Пострадавший в приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов . Архивное фото
КУРСК, 28 авг — РИА Новости. Оператор ВГТРК Сергей Солдатов подорвался на мине в курском приграничье, его госпитализировали, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Во время работы в одном из населенных пунктов приграничья на мине подорвался оператор ВГТРК. Он жив, получил ранения, наши военные оказали первую помощь. Журналиста уже доставили в Курскую областную больницу", — рассказал он.
Мужчине оказывается вся необходимая помощь. Как сообщил корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд в эфире "России 24", состояние оператора тяжелое, но он находился в сознании. Ему провели операцию хирурги из Москвы. После Солдатова перевели в реанимацию, его состояние стабилизировали.
"Еще один пострадавший — в селе Скородное Большесолдатского района. В результате атаки вражеского БПЛА на стационарный пост МВД ранен 26-летний сотрудник полиции", — добавил врио губернатора.
Полицейского доставили в Курскую областную больницу. У него слепые осколочные ранения.
"Вновь прошу каждого: будьте крайне осторожны! В приграничных районах все еще небезопасно! Нет ничего дороже человеческой жизни", — подчеркнул Хинштейн.
После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
