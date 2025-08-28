https://ria.ru/20250828/opasnost-2038209578.html
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 28.08.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T23:03:00+03:00
2025-08-28T23:03:00+03:00
2025-08-28T23:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
россия
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
На территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА