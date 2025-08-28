https://ria.ru/20250828/opasnost-2038202139.html

В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 28.08.2025

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.08.2025

ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в четверг в 21.22 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

