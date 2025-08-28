https://ria.ru/20250828/opasnost-2038176148.html

В Краснодарском крае отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили на территории Краснодарского края, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.08.2025

безопасность

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодар

россия

Краснодар, 28 авг – РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории Краснодарского края, сообщает МЧС России. В четверг МЧС объявило об угрозе ракетной опасности в Краснодарском крае. Она продлилась около часа. "На территории края объявлена отмена угрозы "Ракетная опасность", - говорится в сообщении в приложении министерства.

краснодарский край

краснодар

россия

2025

