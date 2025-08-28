https://ria.ru/20250828/opasnost-2038176148.html
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на территории Краснодарского края, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.08.2025
Краснодар, 28 авг – РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории Краснодарского края, сообщает МЧС России. В четверг МЧС объявило об угрозе ракетной опасности в Краснодарском крае. Она продлилась около часа. "На территории края объявлена отмена угрозы "Ракетная опасность", - говорится в сообщении в приложении министерства.
