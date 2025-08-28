https://ria.ru/20250828/opasnost-2038015676.html
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 28.08.2025
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T09:30:00+03:00
2025-08-28T09:30:00+03:00
2025-08-28T09:30:00+03:00
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035909932_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_65644f9731287b7e37982bfce7988433.jpg
КУРСК, 28 авг – РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. Опасность атаки БПЛА в Курской области объявили в четверг в 8.47 мск, она действовала 32 минуты. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.
https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037870413.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035909932_222:0:1235:760_1920x0_80_0_0_fe9345759437a2e1e208c4f9713889be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области спустя 32 минуты отменили угрозу атаки беспилотников