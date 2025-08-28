https://ria.ru/20250828/opasnost-2038015676.html

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 28.08.2025

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 28.08.2025

КУРСК, 28 авг – РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. Опасность атаки БПЛА в Курской области объявили в четверг в 8.47 мск, она действовала 32 минуты. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.

