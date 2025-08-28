Рейтинг@Mail.ru
09:30 28.08.2025
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
КУРСК, 28 авг – РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. Опасность атаки БПЛА в Курской области объявили в четверг в 8.47 мск, она действовала 32 минуты. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.
безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
© Фото : ЦОС ФСБ РФОбломок БПЛА
Обломок БПЛА - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : ЦОС ФСБ РФ
Обломок БПЛА. Архивное фото
КУРСК, 28 авг – РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона.
Опасность атаки БПЛА в Курской области объявили в четверг в 8.47 мск, она действовала 32 минуты.
"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.08.2025
27 августа, 14:21
 
БезопасностьКурская область
 
 
