В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА
В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА - 28.08.2025
В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА
Беспилотную опасность отменили в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T05:12:00+03:00
2025-08-28T05:12:00+03:00
2025-08-28T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ставропольский край
владимир владимиров
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность отменили в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Режим беспилотной опасности был введен в регионе в 0.08 мск. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
ставропольский край
Новости
