В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА

В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность отменили в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Режим беспилотной опасности был введен в регионе в 0.08 мск. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

