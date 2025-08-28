https://ria.ru/20250828/opasnost-2037983259.html
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.08.2025
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА
Беспилотную опасность объявили на территории Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
ПЯТИГОРСК, 28 авг – РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями", – написал Владимиров в своем Telegram-канале.
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА
