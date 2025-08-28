https://ria.ru/20250828/ogranicheniya-2038001024.html
В аэропортах Казани и Самары сняли ограничения на полеты
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Казань; Самара ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли": два самолета, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, и пять самолетов, летевших в Самару.
