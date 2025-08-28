https://ria.ru/20250828/ogranicheniya-2037987034.html
В аэропортах Сочи и Саратова ввели ограничения на полеты
В аэропортах Сочи и Саратова ввели ограничения на полеты
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Саратов (Гагарин); Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
