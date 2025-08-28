https://ria.ru/20250828/ogranichenija-2038017665.html
В Самарской области ограничили работу мобильного интернета
В Самарской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 28.08.2025
В Самарской области ограничили работу мобильного интернета
Ограничения на работу мобильного интернета введены в Самарской области в целях безопасности граждан из-за атаки вражеских БПЛА, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T09:39:00+03:00
2025-08-28T09:39:00+03:00
2025-08-28T09:39:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031444974_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_75efac9e03a5de8fa94c4848c5d2e931.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ограничения на работу мобильного интернета введены в Самарской области в целях безопасности граждан из-за атаки вражеских БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Ранее он сообщил, что Самарская область подверглась атаке БПЛА. "В целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета. Призываю вас воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях, чтобы не становиться пособником врага", - написал Федорищев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250507/rabota-2015444137.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031444974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb335a0ba671b5c9084b03e356a927ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, вячеслав федорищев, безопасность
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Безопасность
В Самарской области ограничили работу мобильного интернета
В Самарской области ограничили работу мобильного интернета после атаки БПЛА