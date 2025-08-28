https://ria.ru/20250828/ogranichenija-2038017665.html

В Самарской области ограничили работу мобильного интернета

Ограничения на работу мобильного интернета введены в Самарской области в целях безопасности граждан из-за атаки вражеских БПЛА, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T09:39:00+03:00

самарская область

вячеслав федорищев

безопасность

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ограничения на работу мобильного интернета введены в Самарской области в целях безопасности граждан из-за атаки вражеских БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Ранее он сообщил, что Самарская область подверглась атаке БПЛА. "В целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета. Призываю вас воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях, чтобы не становиться пособником врага", - написал Федорищев в Telegram-канале.

самарская область

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

самарская область, вячеслав федорищев, безопасность