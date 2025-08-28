Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 28.08.2025
09:39 28.08.2025
В Самарской области ограничили работу мобильного интернета
самарская область
вячеслав федорищев
безопасность
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ограничения на работу мобильного интернета введены в Самарской области в целях безопасности граждан из-за атаки вражеских БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Ранее он сообщил, что Самарская область подверглась атаке БПЛА. "В целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета. Призываю вас воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях, чтобы не становиться пособником врага", - написал Федорищев в Telegram-канале.
самарская область
самарская область, вячеслав федорищев, безопасность
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Безопасность
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ограничения на работу мобильного интернета введены в Самарской области в целях безопасности граждан из-за атаки вражеских БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Ранее он сообщил, что Самарская область подверглась атаке БПЛА.
"В целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета. Призываю вас воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях, чтобы не становиться пособником врага", - написал Федорищев в Telegram-канале.
Вид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета
7 мая, 08:29
 
Самарская областьВячеслав ФедорищевБезопасность
 
 
