Очередь на проезд по Крымскому мосту возросла до 1,5 тысячи машин - РИА Новости, 28.08.2025
10:07 28.08.2025 (обновлено: 10:10 28.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны полуострова, в четверг к 9.00 мск возросла до почти 1,5 тысяч машин, на въезд в Крым очередей нет, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. В последние дни лета поток выезжающих из Крыма автомобилей через Крымский мост существенно возрос и превышает число машин на въезд в Крым. Количество машин в 7.00 мск в четверг, ожидающих выезда, составляло порядка 1,3 тысячи единиц. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1450 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобильная пробка перед Крымским мостом. Архивное фото
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Крымский мост является символом поражения Украины, завил эксперт
18 августа, 15:58
 
АвтоРеспублика КрымТамань (станица)Керчь
 
 
