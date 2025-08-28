https://ria.ru/20250828/ochered-2038021709.html
Очередь на проезд по Крымскому мосту возросла до 1,5 тысячи машин
Очередь на проезд по Крымскому мосту возросла до 1,5 тысячи машин - РИА Новости, 28.08.2025
Очередь на проезд по Крымскому мосту возросла до 1,5 тысячи машин
Очередь автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны полуострова, в четверг к 9.00 мск возросла до почти 1,5 тысяч машин, на въезд в Крым... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T10:07:00+03:00
2025-08-28T10:07:00+03:00
2025-08-28T10:10:00+03:00
авто
республика крым
тамань (станица)
керчь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338162_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c3d97c6c93dd917dee5ceb13b4ac6a47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны полуострова, в четверг к 9.00 мск возросла до почти 1,5 тысяч машин, на въезд в Крым очередей нет, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. В последние дни лета поток выезжающих из Крыма автомобилей через Крымский мост существенно возрос и превышает число машин на въезд в Крым. Количество машин в 7.00 мск в четверг, ожидающих выезда, составляло порядка 1,3 тысячи единиц. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1450 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036084538.html
республика крым
тамань (станица)
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338162_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_374f3a3674e12d80f67e89bda36b88db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, республика крым, тамань (станица), керчь
Авто, Республика Крым, Тамань (станица), Керчь
Очередь на проезд по Крымскому мосту возросла до 1,5 тысячи машин
Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи возросла до 1,5 тыс машин