Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.08.2025
Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
28.08.2025
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска 19 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 22 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака на макеевском направлении. Одна вооруженная атака на енакиевском направлении. Всего выпущено 22 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По данным управления, поступили сведения о ранении гражданского лица. За предыдущие сутки было зафиксировано 16 обстрелов.
