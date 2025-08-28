Рейтинг@Mail.ru
На Кубани после падения обломков дрона загорелись лес и установка НПЗ
08:16 28.08.2025 (обновлено: 09:16 28.08.2025)
На Кубани после падения обломков дрона загорелись лес и установка НПЗ
На Кубани после падения обломков дрона загорелись лес и установка НПЗ - РИА Новости, 28.08.2025
На Кубани после падения обломков дрона загорелись лес и установка НПЗ
Налет украинских дронов на Краснодарский край привел к пожару на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Афипский и в лесном массиве в Геленджике. РИА Новости, 28.08.2025
КРАСНОДАР, 28 авг — РИА Новости. Налет украинских дронов на Краснодарский край привел к пожару на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Афипский и в лесном массиве в Геленджике."В поселке Афипском Северского района из-за падения обломков загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. В тушении пожара площадью 20 квадратных метров участвуют 21 человек и восемь единиц техники", — сообщил краевой оперативный штаб.В Геленджике дрон сбили в районе села Криница, там загорелся лесной массив. Спасатели обнаружили три очага общей площадью 200 квадратных метров. В тушении участвуют 14 человек и четыре единицы техники. По данным лесопожарного центра Краснодарского края, площадь пожара по состоянию на 6:45 мск увеличилась до 0,7 гектара.В обоих случаях никто не пострадал. На местах работают экстренные и специальные службы, добавили в оперштабе. Согласно сводке Минобороны, за ночь силы ПВО сбили над территорией России 102 украинских беспилотника, из них 18 — над Краснодарским краем, 22 — над акваторией Черного моря и еще один — над акваторией Азовского.
происшествия, геленджик, северский район, краснодарский край
Происшествия, Геленджик, Северский район, Краснодарский край
На Кубани после падения обломков дрона загорелись лес и установка НПЗ

В поселке Афипском после падения обломков БПЛА загорелась установка НПЗ

В поселке Афипском после падения обломков БПЛА загорелась установка НПЗ
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 авг — РИА Новости. Налет украинских дронов на Краснодарский край привел к пожару на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Афипский и в лесном массиве в Геленджике.
"В поселке Афипском Северского района из-за падения обломков загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. В тушении пожара площадью 20 квадратных метров участвуют 21 человек и восемь единиц техники", — сообщил краевой оперативный штаб.
В Геленджике дрон сбили в районе села Криница, там загорелся лесной массив. Спасатели обнаружили три очага общей площадью 200 квадратных метров. В тушении участвуют 14 человек и четыре единицы техники.
По данным лесопожарного центра Краснодарского края, площадь пожара по состоянию на 6:45 мск увеличилась до 0,7 гектара.
В обоих случаях никто не пострадал. На местах работают экстренные и специальные службы, добавили в оперштабе.
Согласно сводке Минобороны, за ночь силы ПВО сбили над территорией России 102 украинских беспилотника, из них 18 — над Краснодарским краем, 22 — над акваторией Черного моря и еще один — над акваторией Азовского.
