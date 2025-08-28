https://ria.ru/20250828/oblomki-2038008165.html

На Кубани после падения обломков дрона загорелись лес и установка НПЗ

Налет украинских дронов на Краснодарский край привел к пожару на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Афипский и в лесном массиве в Геленджике.

2025-08-28T08:16:00+03:00

геленджик

северский район

краснодарский край

КРАСНОДАР, 28 авг — РИА Новости. Налет украинских дронов на Краснодарский край привел к пожару на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Афипский и в лесном массиве в Геленджике."В поселке Афипском Северского района из-за падения обломков загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. В тушении пожара площадью 20 квадратных метров участвуют 21 человек и восемь единиц техники", — сообщил краевой оперативный штаб.В Геленджике дрон сбили в районе села Криница, там загорелся лесной массив. Спасатели обнаружили три очага общей площадью 200 квадратных метров. В тушении участвуют 14 человек и четыре единицы техники. По данным лесопожарного центра Краснодарского края, площадь пожара по состоянию на 6:45 мск увеличилась до 0,7 гектара.В обоих случаях никто не пострадал. На местах работают экстренные и специальные службы, добавили в оперштабе. Согласно сводке Минобороны, за ночь силы ПВО сбили над территорией России 102 украинских беспилотника, из них 18 — над Краснодарским краем, 22 — над акваторией Черного моря и еще один — над акваторией Азовского.

