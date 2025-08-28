В Винницкой области повреждены объекты энергетики

https://ria.ru/20250828/oblast-2038010314.html
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Объекты энергетики повреждены после взрывов в Винницкой области на Украине, 60 тысяч абонентов остались без света, сообщила первый замглавы областной военной администрации Наталья Заболотная. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах на фоне воздушной тревоги в Винницкой области. По словам Заболотной, повреждена критическая инфраструктура. "В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах", - написала Заболотная в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
