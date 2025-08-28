https://ria.ru/20250828/obekt-2038020033.html
ВС России уничтожили большое количество военных ВСУ в Киевской области
ВС России уничтожили большое количество военных ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 28.08.2025
ВС России уничтожили большое количество военных ВСУ в Киевской области
Большое количество военных ВСУ, в том числе иностранных, ликвидированы ударами в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 28.08.2025
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Большое количество военных ВСУ, в том числе иностранных, ликвидированы ударами в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Киевская область: Киев и окрестности, Ирпень, Бучанский, Белоцерковский, Бориспольский и Броварский районы, Васильков - 30 эпизодов, многократные серийные удары, гибель военных в большом количестве, в том числе иностранных зафиксирована", - заявил Лебедев. По его словам, удары также наносились в ряде областей Украины по военным объектам ВСУ. Согласно Лебедеву, в Черниговской области удары нанесены по полигонам, авиабазе, тренировочным лагерям и местам концентрации украинских военных. "Донецкая область (подконтрольная Киеву часть ДНР - ред.): Славянск, Покровский район, Александровка, Доброполье, Новодонецкое - семь эпизодов, удары по ключевым позициям, подошедшим резервам, полевым складам и логистике... Херсонская область: Херсон - два эпизода, удары по... местам базирования военных. Запорожская область: Запорожье и район - четыре эпизода, удары по инфраструктуре и скоплению техники", - добавил он. Кроме того, удары наносились в Полтавской области по украинским складам, аэродромам, полигонам с техникой НАТО и транспортным узлам, в Черкасской области - по военным ВСУ и тренировочным объектам. Лебедев также сообщил об ударах в Хмельницкой и Винницкой областях Украины по местам ремонта тяжелой техники, аэродрому и логистике ВСУ. "Днепропетровская область: Днепропетровск, Каменское, Кривой Рог, Самаровский район - семь эпизодов, удары по логистике и промышленным объектам, по полигону", - рассказал Лебедев.
ВС России уничтожили большое количество военных ВСУ в Киевской области
