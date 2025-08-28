https://ria.ru/20250828/npz-2038023112.html

На Афипском НПЗ потушили возгорание

Возгорание на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае после ночной атаки БПЛА полностью ликвидировали, сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости, 28.08.2025

происшествия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

СОЧИ, 28 авг - РИА Новости. Возгорание на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае после ночной атаки БПЛА полностью ликвидировали, сообщили в оперативном штабе Кубани.Ранее краевой оперативный штаб сообщал о возгорании лесного массива в Геленджике и установки нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Кубани после падения обломков БПЛА минувшей ночью."Пожар на территории Афипского НПЗ ликвидирован. Возгорание после ночной атаки БПЛА полностью ликвидировано в 8.20 (мск - ред.)", - говорится в сообщении.По данным оперштаба региона, в работах по тушению были задействованы 63 человека, 26 единиц техники.

краснодарский край

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край