На Афипском НПЗ потушили возгорание
Возгорание на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае после ночной атаки БПЛА полностью ликвидировали, сообщили в оперативном штабе Кубани.
2025-08-28T10:14:00+03:00
2025-08-28T10:14:00+03:00
2025-08-28T10:26:00+03:00
происшествия
краснодарский край
СОЧИ, 28 авг - РИА Новости. Возгорание на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае после ночной атаки БПЛА полностью ликвидировали, сообщили в оперативном штабе Кубани.Ранее краевой оперативный штаб сообщал о возгорании лесного массива в Геленджике и установки нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Кубани после падения обломков БПЛА минувшей ночью."Пожар на территории Афипского НПЗ ликвидирован. Возгорание после ночной атаки БПЛА полностью ликвидировано в 8.20 (мск - ред.)", - говорится в сообщении.По данным оперштаба региона, в работах по тушению были задействованы 63 человека, 26 единиц техники.
краснодарский край
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
