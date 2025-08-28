ВС России нанесли удары по командным пунктам ВСУ в Киеве
ВС РФ нанесли удары по командным пунктам ВСУ в Киеве и окрестностях
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПоследствия взрыва в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Последствия взрыва в Киеве
ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по командным пунктам ВСУ в Киеве и окрестностях, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Киев и окрестности — удары по ключевым объектам управления, командным пунктам и линиям связи. Массированные атаки БПЛА и ракет поразили склады вооружения, пункты дислокации военных подразделений и критические узлы логистики. Есть пока не подтвержденные сведения о том, что накрыли некий штаб в пригороде, а в штабе офицеров ВСУ — до 25, <...> офицеров стран НАТО — около десяти", — сказал он.
Также поражены военные объекты противника в других областях Украины.
"Донецкая область (подконтрольная Киеву часть ДНР. — Прим. ред.): Славянск, Покровский район, Александровка, Доброполье, Новодонецкое — семь эпизодов, удары по ключевым позициям, подошедшим резервам, полевым складам и логистике. <...> Херсонская область: Херсон — два эпизода, удары по <...> местам базирования военных. Запорожская область: Запорожье и район — четыре эпизода, удары по инфраструктуре и скоплению техники", — указал Лебедев.
Кроме того, российские бойцы атаковали:
- Полтавскую область — склады, аэродромы, полигоны с техникой НАТО и транспортные узлы;
- Черкасскую — украинских боевиков и тренировочные объекты;
- Хмельницкую и Винницкую — места ремонта тяжелой техники, аэродромы и логистику ВСУ.
"Днепропетровская область: Днепропетровск, Каменское, Кривой Рог, Самаровский район — семь эпизодов, удары по логистике и промышленным объектам, по полигону", — резюмировал координатор.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
