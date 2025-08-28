https://ria.ru/20250828/nelepovka-2038051522.html
ВС России освободили Нелеповку в ДНР
ВС России освободили Нелеповку в ДНР - РИА Новости, 28.08.2025
ВС России освободили Нелеповку в ДНР
Подразделения группировки войск "Юг" освободили населённый пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:09:00+03:00
2025-08-28T12:09:00+03:00
2025-08-28T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" освободили населённый пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Нелеповку в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Нелеповки в ДНР