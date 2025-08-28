https://ria.ru/20250828/neft-2038029039.html

Словакия сообщила о возобновлении поставок нефти по "Дружбе"

Словакия сообщила о возобновлении поставок нефти по "Дружбе"

БРАТИСЛАВА, 28 авг - РИА Новости. Поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, возобновлена, сообщила глава минэкономики Словакии Дениса Сакова.Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" вечером 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по "Дружбе" и попросили гарантировать их безопасность."Поставка нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" была восстановлена! Надеюсь, что процесс останется стабильным и никаких атак на энергетическую инфраструктуру уже не будет", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг.Она ранее информировала, что республика располагает запасами нефти на 90 дней.Глава МИД Словакии Юрай Бланар 24 августа сообщил, что Киев атаками на нефтепровод "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива. Глава МИД Словакии напомнил, что НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и производит нефтепродукты из российской нефти, поставляет на Украину дизтопливо, обеспечивая 10% от ее месячного потребления.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

