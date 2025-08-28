https://ria.ru/20250828/neft-2037953659.html

"Никто вас не заставляет". Союзник России сильно удивил Вашингтон

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. США установили 50-процентные пошлины для Индии за поставки российской нефти. В Нью-Дели перед этим притормозили закупки, но быстро возобновили. Чем обернется нынешняя ситуация — в материале РИА Новости.Сдержал обещаниеДональд Трамп еще в начале августа пообещал увеличить таможенные сборы с 25% до 50%. Так и сделал.На российскую сырую нефть в индийском импорте сейчас приходится 30-45%. В 2021-м было не более трех. Это сильно беспокоит Запад, всячески старающийся лишить Москву доходов.Действительно, Индия в первых числах этого месяца сократила закупки с 1,18 миллиона баррелей в сутки до 400 тысяч. Но тут же активизировался Китай, увеличив поставки из портов Балтийского и Черного морей почти в два раза.По данным Kpler и Energy Aspects, речь идет о десяти-пятнадцати партиях Urals, которые придут в октябре и ноябре. Спрос по-прежнему высокий.Экономически целесообразноВ середине августа в Нью-Дели вернулись к обычному режиму. Как сообщали Bloomberg и Reuters со ссылкой на трейдеров, государственные нефтеперерабатывающие Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. приобрели несколько партий Urals с поставками в сентябре и октябре.Такие действия удивили Вашингтон. Старший советник американского президента по торговле Питер Наварро признался, что в недоумении. "Индия очень легко может получить завтра скидку в 25 процентов (на пошлины. — Прим. ред.), если прекратит покупать российскую нефть. <…> Но они (индийцы. — Прим. ред.) не хотят этого. Они не сдаются", — сказал он.Тем временем, российские поставщики увеличили скидки до трех долларов за баррель, что сделало сырье очень привлекательным для индийских НПЗ, отмечают агентства. Помимо Urals, IOC закупила сорта "Варандей" и Siberian Light. В корпорации пояснили, что действуют "исходя из экономической целесообразности"."Все решили скидки и гибкие условия расчетов. С одной стороны, это перевешивает риски попасть под санкции. С другой — сохраняет диверсификацию поставщиков, что очень важно для Индии, придерживающейся политики нейтралитета", — уточняет эксперт в области финансирования морских активов Алексей Пономарев."Не нравится — не покупайте"В Нью-Дели рекомендовали Западу успокоиться. Как заявил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар на конференции ET World Leaders Forum, там могут не приобретать у Индии нефтепродукты, если так возмущаются из-за России."Никто вас не заставляет. Но Европа покупает, Америка покупает. А не нравится — так и не надо", — подчеркнул он.Индия стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Евросоюз, уступив лишь Саудовской Аравии, еще в 2023-м. Основные импортеры — Франция, Нидерланды, Италия, Испания, Хорватия, Германия.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил ряд стран ЕС в "лицемерии и ханжестве": приобретают российскую нефть через Индию в обход собственных санкций. Вот Будапешт, по его словам, действует "честно, открыто и напрямую".Что дальшеПрогнозы неоднозначные. Так, Bloomberg утверждает, что индийские НПЗ планируют в ближайшие месяцы урезать закупки с 1,8 до 1,4-1,6 миллиона баррелей из-за давления США.Но сотрудничество с Москвой продолжится.Как отмечает Алексей Пономарев, ситуацией попытаются воспользоваться ближневосточные поставщики. Прежде всего Эр-Рияд.Однако существенно потеснить Россию не получится — слишком выгодна Urals. Да и затраты на настройку технологических цепочек у переработчиков велики. В итоге Индия продолжит лавировать между поставщиками, минимизируя политические риски, уверен аналитик.Саудовская Аравия располагает достаточными производственными мощностями, и торговые связи с Индией традиционно прочные. Но ценовая конкуренция остается серьезным вызовом для Эр-Рияда, добавляет доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Морковкин."Для индийского потребителя российское сырье — "окно возможностей" для доминирования на европейском рынке нефтепродуктов. Именно дисконт, достигающий порой 15%, позволяет наращивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Даже на фоне американских угроз полный отказ от торговли с Москвой выглядит нереалистичным", — указывает член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.Позиция Нью-Дели неизменна: покупать там, где выгоднее. А Россия, по всей видимости, готова пойти навстречу одному из ключевых партнеров.

