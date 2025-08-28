https://ria.ru/20250828/nauka-2037815506.html
Найден "химический коктейль" против старения мозга
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Способ замедлить возрастные изменения и улучшить работу мозга в пожилом возрасте с помощью "химического коктейля" из препаратов, влияющих на клеточное обновление организма, предложили ученые ННГУ в составе международного коллектива. Результаты опубликованы в журнале Brain and Behavior.Поиск соединений, способных замедлить старение (так называемых геропротекторов) — одна ключевых задач современной науки. Оценка эффективности таких соединений проводится в основном на клеточных культурах или на молодых животных, рассказали в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)."Исследования на организмах, состарившихся естественным путем, практически никогда не проводятся, так как они трудоемкие и дорогостоящие. Нашей задачей было определить, как соединения, которые по данным научной литературы могли бы быть геропротекторами, действуют на организм пожилого животного", — рассказала директор Институт биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.Специалисты вуза использовали подход, основанный на концепции частичного клеточного перепрограммирования. По их словам, оно способно вызывать омолаживающий эффект без рисков, связанных с полным перепрограммированием клеток. К таким рискам относится, например, потенциальное зарождение и развитие раковой опухоли.Ученые использовали так называемый "коктейль" из двух химических соединений — RepSox и транилципромина (TCP). Эксперимент проводился на пожилых самках мышей. Животные получали инъекции препарата в течение 30 дней. После этого специалисты оценивали их неврологические показатели, физическое состояние, здоровье скелета и общую выживаемость.Исследователи выяснили, что у подопытных животных на 25 процентов улучшились показатели неврологической функции, сохранилась целостность скелета и усилилось кровоснабжение коры головного мозга.Как считают ученые Университета Лобачевского, комбинированная терапия продемонстрировала полезные эффекты, влияющие на системные процессы старения. Однако для выяснения точных молекулярных механизмов и потенциальных долгосрочных побочных эффектов необходимы дальнейшие исследования.Работа выполнена совместно с индустриальным партнером.
