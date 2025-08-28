https://ria.ru/20250828/nauka-2037815506.html

Найден "химический коктейль" против старения мозга

Найден "химический коктейль" против старения мозга - РИА Новости, 28.08.2025

Найден "химический коктейль" против старения мозга

Способ замедлить возрастные изменения и улучшить работу мозга в пожилом возрасте с помощью "химического коктейля" из препаратов, влияющих на клеточное... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T09:00:00+03:00

2025-08-28T09:00:00+03:00

2025-08-28T09:00:00+03:00

наука

наука

университетская наука

нижегородский государственный университет

российские инновации

качество жизни

медицина

головной мозг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037816444_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_506337aa5c69537839c5dd8f541934ed.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Способ замедлить возрастные изменения и улучшить работу мозга в пожилом возрасте с помощью "химического коктейля" из препаратов, влияющих на клеточное обновление организма, предложили ученые ННГУ в составе международного коллектива. Результаты опубликованы в журнале Brain and Behavior.Поиск соединений, способных замедлить старение (так называемых геропротекторов) — одна ключевых задач современной науки. Оценка эффективности таких соединений проводится в основном на клеточных культурах или на молодых животных, рассказали в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)."Исследования на организмах, состарившихся естественным путем, практически никогда не проводятся, так как они трудоемкие и дорогостоящие. Нашей задачей было определить, как соединения, которые по данным научной литературы могли бы быть геропротекторами, действуют на организм пожилого животного", — рассказала директор Институт биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.Специалисты вуза использовали подход, основанный на концепции частичного клеточного перепрограммирования. По их словам, оно способно вызывать омолаживающий эффект без рисков, связанных с полным перепрограммированием клеток. К таким рискам относится, например, потенциальное зарождение и развитие раковой опухоли.Ученые использовали так называемый "коктейль" из двух химических соединений — RepSox и транилципромина (TCP). Эксперимент проводился на пожилых самках мышей. Животные получали инъекции препарата в течение 30 дней. После этого специалисты оценивали их неврологические показатели, физическое состояние, здоровье скелета и общую выживаемость.Исследователи выяснили, что у подопытных животных на 25 процентов улучшились показатели неврологической функции, сохранилась целостность скелета и усилилось кровоснабжение коры головного мозга.Как считают ученые Университета Лобачевского, комбинированная терапия продемонстрировала полезные эффекты, влияющие на системные процессы старения. Однако для выяснения точных молекулярных механизмов и потенциальных долгосрочных побочных эффектов необходимы дальнейшие исследования.Работа выполнена совместно с индустриальным партнером.

https://ria.ru/20250820/nauka-2036337775.html

https://ria.ru/20240827/aging-1968574295.html

https://ria.ru/20250318/nauka-2004939204.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, нижегородский государственный университет, российские инновации, качество жизни, медицина, головной мозг, химия, здоровье - общество, человек, биология