Рейтинг@Mail.ru
НАТО назвала сумму расходов на оборону в 2025 году - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/nato-2038032411.html
НАТО назвала сумму расходов на оборону в 2025 году
НАТО назвала сумму расходов на оборону в 2025 году - РИА Новости, 28.08.2025
НАТО назвала сумму расходов на оборону в 2025 году
Совокупные расходы стран НАТО на оборону в 2025 году оцениваются в 1,404 триллиона долларов, следует из доклада альянса. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T10:44:00+03:00
2025-08-28T10:44:00+03:00
в мире
сша
канада
исландия
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Совокупные расходы стран НАТО на оборону в 2025 году оцениваются в 1,404 триллиона долларов, следует из доклада альянса. Согласно опубликованным данным, в 2025 году расходы США составляют 845 миллиардов долларов, стран ЕС и Канады - 559 миллиардов соответственно. Кроме того, в докладе отмечается, что в 2025 году 31 из 32 стран блока будет тратить на оборону целевые 2%ВВП, исключение составляет Исландия.
https://ria.ru/20250827/nato-2037790240.html
сша
канада
исландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3c05dbf798c23c0403b09dae93b88e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, исландия, нато, евросоюз
В мире, США, Канада, Исландия, НАТО, Евросоюз
НАТО назвала сумму расходов на оборону в 2025 году

Расходы стран НАТО на оборону в 2025 году оцениваются в 1,4 трлн долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Совокупные расходы стран НАТО на оборону в 2025 году оцениваются в 1,404 триллиона долларов, следует из доклада альянса.
Согласно опубликованным данным, в 2025 году расходы США составляют 845 миллиардов долларов, стран ЕС и Канады - 559 миллиардов соответственно.
Кроме того, в докладе отмечается, что в 2025 году 31 из 32 стран блока будет тратить на оборону целевые 2%ВВП, исключение составляет Исландия.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
На Западе сделали заявление о войсках НАТО на Украине
27 августа, 09:42
 
В миреСШАКанадаИсландияНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала