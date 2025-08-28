Рейтинг@Mail.ru
14:48 28.08.2025 (обновлено: 15:00 28.08.2025)
В Ростовской области оштрафовали нарушителей за съемку украинских атак
В Ростовской области оштрафовали нарушителей за съемку украинских атак
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Первых нарушителей оштрафовали в Ростовской области за публикацию вражеских атак и их последствий, сообщил журналистам врио губернатора региона Юрий Слюсарь.С 11 августа в области действует запрет на фото и видеосъемку беспилотных, ракетных атак и их последствий. За нарушение предусмотрен штраф от 3 до 400 тысяч рублей. "Нарушители есть, двоих отфиксировали уже. Вынесены протоколы об административных правонарушениях с соответствующими штрафами", - сказал он. Слюсарь отметил, что места "прилета" публикуют эмоционально незрелые люди, которые на этом хайпуют, но при этом они делятся с врагом ценной развединформацией. "Снимать "прилеты" и выкладывать их в сеть должно стать антинормой. Люди должны понять, что это небезопасно", - заключил он.
ростовская область, юрий слюсарь , происшествия
Ростовская область, Юрий Слюсарь , Происшествия
В Ростовской области оштрафовали нарушителей за съемку украинских атак

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Первых нарушителей оштрафовали в Ростовской области за публикацию вражеских атак и их последствий, сообщил журналистам врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
С 11 августа в области действует запрет на фото и видеосъемку беспилотных, ракетных атак и их последствий. За нарушение предусмотрен штраф от 3 до 400 тысяч рублей.
"Нарушители есть, двоих отфиксировали уже. Вынесены протоколы об административных правонарушениях с соответствующими штрафами", - сказал он.
Слюсарь отметил, что места "прилета" публикуют эмоционально незрелые люди, которые на этом хайпуют, но при этом они делятся с врагом ценной развединформацией.
"Снимать "прилеты" и выкладывать их в сеть должно стать антинормой. Люди должны понять, что это небезопасно", - заключил он.
Ростовская областьЮрий СлюсарьПроисшествия
 
 
