https://ria.ru/20250828/narushiteli-2038105939.html

В Ростовской области оштрафовали нарушителей за съемку украинских атак

В Ростовской области оштрафовали нарушителей за съемку украинских атак - РИА Новости, 28.08.2025

В Ростовской области оштрафовали нарушителей за съемку украинских атак

Первых нарушителей оштрафовали в Ростовской области за публикацию вражеских атак и их последствий, сообщил журналистам врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T14:48:00+03:00

2025-08-28T14:48:00+03:00

2025-08-28T15:00:00+03:00

ростовская область

юрий слюсарь

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Первых нарушителей оштрафовали в Ростовской области за публикацию вражеских атак и их последствий, сообщил журналистам врио губернатора региона Юрий Слюсарь.С 11 августа в области действует запрет на фото и видеосъемку беспилотных, ракетных атак и их последствий. За нарушение предусмотрен штраф от 3 до 400 тысяч рублей. "Нарушители есть, двоих отфиксировали уже. Вынесены протоколы об административных правонарушениях с соответствующими штрафами", - сказал он. Слюсарь отметил, что места "прилета" публикуют эмоционально незрелые люди, которые на этом хайпуют, но при этом они делятся с врагом ценной развединформацией. "Снимать "прилеты" и выкладывать их в сеть должно стать антинормой. Люди должны понять, что это небезопасно", - заключил он.

https://ria.ru/20250818/shtraf-2035970277.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростовская область, юрий слюсарь , происшествия